Hiszpania: Podczas epidemii zmarło 44 tys. osób więcej niż w takim samym okresie 2019 r.

Podczas pierwszych 21 tygodni 2020 r., naznaczonych epidemią koronawirusa, w Hiszpanii zmarło o prawie 44 tys. osób więcej, niż w analogicznym okresie 2019 r. - wynika z raportu opublikowanego przez Krajowy Urząd Statystyczny (INE) w Madrycie.

Z dokumentu INE, zatytułowanego "Szacunki dotyczące tygodniowej liczby zmarłych podczas epidemii Covid-19", wynika, że od 1 stycznia do 24 maja w Hiszpanii zmarło 225930 osób, czyli o 43945 więcej niż w takim samym okresie 2019 r.

Dziennik "El Mundo" pisze, że zwiększenie o ponad 24,1 proc. liczby zgonów nastąpiło w czasie, kiedy wprowadzone zostały restrykcje, ograniczające wyjście obywateli z domów. Gazeta przypomniała, że po zatwierdzeniu w połowie marca stanu zagrożenia nastąpił drastyczny spadek liczby ofiar przestępstw pospolitych, jak i wypadków w pracy, a także kolizji drogowych.

Podobnie jak inne media "El Mundo" twierdzi, że większa o 44 tys. liczba zgonów w porównaniu z 2019 r., to efekt epidemii koronawirusa. Ubolewa, że INE w swoich statystykach nie podaje przyczyn zgonów, a także sugeruje, że gabinet Pedra Sancheza nie przekazuje rzeczywistej liczby ofiar śmiertelnych Covid-19.

"Podane przez INE dane pozostają w sprzeczności z oficjalnymi liczbami, ogłaszanymi przez ministerstwo zdrowia, które szacuje grono osób zmarłych z powodu epidemii na 27127" - zauważa "El Mundo".

Z szacunków INE wynika, że największa liczba zgonów w stosunku do 2019 r. wystąpiła w 14. tygodniu 2020 r., przypadającym pomiędzy 30 marca a 5 kwietnia. Wtedy też miało miejsce nasilenie się epidemii w Hiszpanii. Zmarło wówczas 20 575 osób, czyli o 154,6 proc. więcej wobec takiego samego okresu w 2019 r.

Zarówno "El Mundo", jak i inne hiszpańskie media powątpiewają co do rzeczywistej liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa, a także co do wiarygodności ostatnich statystyk ministerstwa zdrowia. Według resortu od niedzieli w Hiszpanii nie nastąpił żaden zgon wskutek Covid-19.

Deklaracje ministerstwa zdrowia Hiszpanii stoją w sprzeczności z danymi służb sanitarnych poszczególnych regionów kraju. Tylko w aglomeracji Madrytu od niedzieli potwierdzono 21 zgonów u pacjentów zainfekowanych koronawirusem, a w Asturii, na północy kraju - 9.

Marcin Zatyka