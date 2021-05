Hiszpania: Policjanci wzywają rząd do wznowienia szczepień preparatem AstraZeneca

Hiszpański Związek Zawodowy Policjantów (SPP) wezwał w poniedziałek MSW tego kraju do wznowienia szczepień funkcjonariuszy szczepionką przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca. Zaapelował też o pilne spotkanie z władzami tego resortu w sprawie szczepień policjantów.

W piśmie adresowanym do kierującego resortem Fernando Grande-Marlaski władze syndykatu wezwały do niewydłużania przerwy pomiędzy podawaniem pierwszej i drugiej dawki tego preparatu.

Władze SPP odnotowały, że podjęta pod koniec kwietnia decyzja rządu Pedro Sancheza o wydłużeniu o cztery tygodnie przerwy pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki AstraZeneki jest sprzeczna z zaleceniami służb medycznych i producenta tej szczepionki.

"Maksymalna długość przerwy pomiędzy szczepieniami to 12 tygodni" - wskazali w piśmie policjanci z SPP, krytykując decyzję rządu o wydłużeniu przerwy przed podaniem drugiej dawki do 16 tygodni.

30 kwietnia ministerstwo zdrowia ogłosiło, że wśród służb medycznych poszczególnych wspólnot autonomicznych kraju nie ma jednomyślności co do sposobu podawania drugiej dawki szczepionki AstraZeneca. Przypomniało, że rozbieżności pojawiły się po tym, gdy Europejska Agencja Leków stwierdziła w kwietniu, że choć szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna, to jednak w bardzo rzadkich sytuacjach może powodować ryzyko pojawienia się zakrzepicy.

Inną trudność w opracowaniu wspólnej strategii szczepień stanowi fakt, że w kwietniu zakazano szczepienia nim osób, które nie ukończyły 60. roku życia. Tymczasem wśród dotychczas zaszczepionych AstraZeneką osób dominują obywatele Hiszpanii w przedziale wieku 18-55, w tym głównie pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.

W poniedziałek władze wspólnoty autonomicznej Andaluzji, na południu Hiszpanii, ogłosiły, że umożliwią do połowy czerwca poddawanie się szczepieniom AstraZeneką osobom, które będą chciały dobrowolnie przyjąć drugą dawkę tego preparatu.

