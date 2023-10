Hiszpania: Polska gościem honorowym na Międzynarodowych Targach Książki LIBER w Madrycie

W Madrycie rozpoczynają się w środę Międzynarodowe Targi Książki, na których Polska jest gościem honorowym. To najważniejsze wydarzenie branży wydawniczej w Hiszpanii i hiszpańskojęzycznej części Ameryki Łacińskiej; targi organizowane są są od ponad 40 lat naprzemiennie w Barcelonie i Madrycie.

Zazwyczaj gośćmi honorowymi na LIBER są kraje Ameryki Łacińskiej, więc tegoroczny wybór Polski stanowi ogromne wyróżnienie - powiedziała PAP ambasador RP w Hiszpanii Anna Sroka, która została zaproszona do honorowego komitetu targów.

"Cieszymy się bardzo z zaproszenia Polski w charakterze gościa honorowego na 41. targi książki LIBER, które odbywają się w dniach 4-6 października, tym razem w Madrycie. Jest to szansa na zaprezentowanie nowej oferty polskich autorów i wydawców szerokiej publiczności międzynarodowej i przedstawicielom branży wydawniczej, przede wszystkim z krajów hiszpańskojęzycznych" - powiedziała ambasador.

"Instytut Książki oraz Instytut Polski w Madrycie zorganizowały serię ciekawych wydarzeń kulturalnych promujących m.in. polską literaturę przeznaczoną dla dzieci. Należy podkreślić, że polska literatura jest już dość dobrze znana i uznana na hiszpańskim rynku, dokonywane są tłumaczenia, zwłaszcza dzieł autorów takich jak Stanisław Lem, Andrzej Sapkowski, Wisława Szymborska czy Adam Zagajewski" - dodała Sroka.

Według ambasador, "wyróżniona obecność Polski na tegorocznych targach LIBER stanowi kontynuację działań polskich instytucji kultury w zakresie promocji naszego rynku książki, po zrealizowanych z sukcesem ubiegłorocznych targach w Barcelonie".

"Jestem przekonana, że LIBER jest wspaniałą okazją do zaprezentowania dorobku i nowych trendów w polskiej literaturze, a udział Instytutu Książki w kolejnych wydarzeniach międzynarodowych, takich jak między innymi targi literackie w Guadalajarze w Meksyku, znacząco przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności naszych twórców i wydawców w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej" - powiedziała.

Organizatorem polskiego stoiska narodowego w Madrycie jest Instytut Książki (IK) - instytucja publiczna należąca do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy współpracy Instytutu Polskiego w Madrycie (IP), podległego MSZ.

Na polskim stoisku o powierzchni 120 metrów kwadratowych prezentuje się ponad 20 polskich wystawców, a wśród nich zarówno najwięksi, jak Wydawnictwo Literackie czy Wydawnictwo Poznańskie, jak i mniejsze wydawnictwa, jak Tytuł czy ArtRage - poinformował IK. - Poza wydawcami są obecne w Madrycie agencje literackie, drukarnie, instytucje kultury, a nawet producent e-booków.

Według IK, celem udziału Polski w charakterze gościa honorowego jest wzmocnienie obecności polskiej literatury w Hiszpanii, promowanie i rozpowszechnianie polskich wydawców i autorów oraz nawiązanie nowych kontaktów na rynku latynoamerykańskim.

W programie znajdują się także wydarzenia kulturalne, spotkania branżowe i debaty poświęcone programom czytelniczym oraz nowym zjawiskom na rynku książki.

Międzynarodowe targi książki LIBER są imprezą branżową, co oznacza, że stoisko kierowane jest nie tyle do czytelników, co do pracowników branży wydawniczej. To dlatego nie będzie spotkań z autorami; zastąpią je panele dyskusje na temat m.in. trendów na polskim rynku wydawniczym.

Na targach zostanie zaprezentowana hiszpańska wersja katalogu "New Books from Poland" z 28 polskimi książkami wydanymi w ciągu ostatniego roku - powieściami, zbiorami opowiadań, literaturą faktu i komiksami.

Hiszpańscy wydawcy od dawna interesują się także polską literaturą dla dzieci; na polskim stoisku dostępny jest oddzielny katalog prezentujący polską książkę dziecięcą.

Grażyna Opińska