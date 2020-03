Hiszpania: Polska wśród państw, z których rząd ewakuuje Hiszpanów

Polska będzie jednym z pierwszych państw, do których Hiszpania wyśle samoloty po swoich obywateli, chcących powrócić do kraju w związku z pandemią koronawirusa. Akcja sprowadzania Hiszpanów do ojczyzny ruszy w sobotę - poinformowała w piątek szefowa hiszpańskiego MSZ Arancha Gonzalez Laya.

W rozmowie z rozgłośnią COPE Gonzalez Laya przekazała, że rozmawiała już w sprawie organizacji lotu do Warszawy po obywateli Hiszpanii z ministrem spraw zagranicznych Polski Jackiem Czaputowiczem.

Dodała, że w ostatnich godzinach odbyła też podobne rozmowy telefoniczne z szefami dyplomacji Argentyny i Peru. Wśród innych wymienionych przez szefową MSZ państw, do których miałyby wyruszyć wyczarterowane przez rząd samoloty, są też Malta, Grecja oraz Ekwador, do którego w sobotę odbędzie się pierwszy "rejs specjalny" z Madrytu po pragnących wrócić do kraju Hiszpanów.

Z szacunków MSZ Hiszpanii wynika, że placówki dyplomatyczne tego kraju otrzymały już ponad 20 tys. zgłoszeń telefonicznych dotyczących możliwości powrotu do ojczyzny.

Hiszpania jest drugim krajem w Europie o największej liczbie zakażeń i zgonów na Covid-19. Z czwartku na piątek liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 235 - do 1002, a infekcji o 2833 - do 20 tys.

Marcin Zatyka