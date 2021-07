Hiszpania: Pomimo Roku Jakubowego, przez pandemię znacznie mniej pielgrzymów w Santiago de Compostela

Z powodu pandemii Covid-19 liczba pielgrzymujących do Santiago de Compostela jest znacznie mniejsza, pomimo trwającego Roku Jakubowego (Xacobeo) - powiedziała w rozmowie z PAP przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w hiszpańskiej Galicji, Ewa Pawłowska.

"W Santiago jest sporo ludzi, ale to w większości Hiszpanie z innych części kraju i mieszkańcy Galicji, jest mało grup z zagranicy" - przekazała Pawłowska.

Organizacja polonijna zawiesiła działalność punktu informacyjnego dla polskich pielgrzymów i nie prowadzi już skierowanego do nich bloga.

W ostatnią niedzielę pojawiło się pierwsze ognisko zakażeń wśród grupy pielgrzymów, ośmiu z nich zostało odizolowanych w schronisku w Lugo. Wśród zakażonych nie ma Polaków - powiedział PAP wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, ks. Roman Wcisło.

Pomimo pandemii, polski ksiądz wznowił prowadzenie schroniska przy Europejskim Centrum Pielgrzymkowym i Pastoralnym Młodzieży im. Jana Pawła II na Monte de Gozo, kilka km od Santiago. "Stosujemy zalecane środki ostrożności, np. obłożenie schroniska zostało zmniejszone do 30 proc." - wyjaśnił w rozmowie z PAP.

Kapłan poinformował, że mimo pandemii w schronisku pojawiają się czasem polscy pielgrzymi, choć jest ich niewielu. Najczęściej przylatują najpierw do Porto w Portugalii i stamtąd wędrują tzw. szlakiem portugalskim. Cześć z nich zatrzymuje się w "polskim schronisku" na Monte de Gozo. Według danych biura pielgrzymów, w latach przed pandemią do Santiago de Compostela przybywało ok. 5 tys. Polaków rocznie.

W Kościele katolickim Rok Jakubowy, nazywany również Rokiem Świętym lub Xacobeo, obchodzony jest wówczas, gdy przypadające 25 lipca święto Jakuba Apostoła wypada w niedzielę. Zdarza się to co 5, 6 lub 11 lat. Podczas Xacobeo do położonego w Galicji Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób świętego, przybywa znacznie więcej pielgrzymów z całego świata niż zwykle. Podczas obchodzonego obecnie Roku Świętego spodziewano się 10 mln turystów i pielgrzymów - pandemia zniweczyła te plany.

"Realizowany jest przedstawiony przez władze miasta program jubileuszowych obchodów, ale sytuacja epidemiczna jest niestabilna i nieprzewidywalna. W każdej chwili mogą nastąpić zmiany w programie lub odwołanie wydarzeń" - powiedziała PAP Pawłowska.

25 lipca odbędzie się uroczysta msza w katedrze, w której znajduje się sarkofag z relikwiami Apostoła. Swój udział zapowiedział w niej król Hiszpanii Filip VI oraz przedstawiciele rządu. Tradycyjnie król złoży ofiarę św. Jakubowi, a osiem osób rozkołysze największą na świecie kadzielnicę umieszczoną pod kopułą katedry, tzw. Botafumeiro.

Z powodu utrudniającej pielgrzymowanie pandemii, papież Franciszek zdecydował, że obchody Xacobeo będą celebrowane, po raz pierwszy w historii, dwa lata z rzędu - w 2021 i w 2022 r.

"Radziłabym odłożyć pielgrzymkę do przyszłego roku, gdy poprawi się sytuacja epidemiczna" - radzi Pawłowska.

Z Saragossy Grażyna Opińska