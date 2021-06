Hiszpania: Ponad 10 mln obywateli całkowicie zaszczepionych

Ponad 10 mln obywateli Hiszpanii zostało całkowicie zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, podało w piątek ministerstwo zdrowia tego 47-milionowego kraju.

Z informacji resortu zdrowia wynika, że spośród ponad 33 mln dostarczonych do piątkowego wieczora dawek szczepionek przeciw Covid-19 służby medyczne Hiszpanii wykorzystały już ponad 86 proc.

Jak oszacował hiszpański resort zdrowia podwójną dawkę przyjęło ponad 10 mln obywateli, a pojedynczą - 19 mln.

Podając aktualne dane dotyczące procesu szczepień, minister zdrowia Hiszpanii Carolina Darias ogłosiła, że od poniedziałku turyści będą mogli przybywać do tego kraju na podstawie testów PCR lub dokumentu poświadczającego wykonanie szczepień lub przebycie Covid-19.

W piątek rząd Hiszpanii odniósł się też do uwag KE, która zaleciła Madrytowi wymaganie testów PCR od obywateli Wielkiej Brytanii przybywających do Hiszpanii. W piśmie do władz tego kraju Bruksela wskazała na potrzebę "spójnych" działań wszystkich państw UE wobec obywateli krajów spoza Unii.

W odpowiedzi gabinet Pedro Sancheza napisał, że zniesienie od 24 maja w Hiszpanii obowiązku przedstawienia przez obywateli Wlk. Brytanii negatywnego testu PCR "nie uważa za niespójne działanie". Jednocześnie rząd Hiszpanii wyraził zdziwienie i ubolewanie faktem, że kraj ten został wykreślony z tzw. zielonej listy bezpiecznych pod względem sanitarnym państw Europy.

"Hiszpania jest bezpiecznym kierunkiem" - napisała wieczorem w piątek na Twitterze minister Carolina Darias.

Marcin Zatyka