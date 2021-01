Hiszpania: Ponad 100 osób uwięzionych od piątku w centrum handlowym z powodu śnieżycy

Z powodu śnieżycy ponad 100 osób jest uwięzionych od piątku w centrum handlowym Gran Plaza w mieście Majadahonda we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Ludzie śpią na kartonach - poinformował w niedzielę kanał informacyjny telewizji publicznej TVE.

Wśród uwięzionych w centrum handlowym są w większości pracownicy sklepów i restauracji, ale też klienci, w tym rodziny, dzieci i osoby starsze. Nie mogą one opuścić tego miejsca ze względu na nieprzejezdne drogi z powodu śnieżycy, która dotknęła znaczną część Hiszpanii, w tym region madrycki.

"Próbujemy wydostać się stąd od piątkowego wieczora, niektórzy dojechali samochodem do ronda w Majadahonda, ale stamtąd droga już jest nieprzejezdna, całkowicie zasypana śniegiem. Trzeba było wrócić do centrum handlowego" - powiedział telewizji publicznej Ivan Alcala, pracownik jednej z restauracji.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia śpiących na kartonach pracowników znanych sieci handlowych.

Według Alcali ludzie, którzy utknęli w centrum handlowym, pomagają sobie nawzajem przetrwać trudne chwile. "Sklepy z odzieżą dały piżamy, bieliznę, kurtki i koce, sklepy z żywnością dały jedzenie, a wczoraj wszyscy jedliśmy w restauracji. To jedyny sposób na przetrwanie" - powiedział.

"My (pracujemy) w restauracji, mamy jakieś meble, więc nie śpimy na kartonach, ale inni nie mają tego szczęścia" - dodał.

Opowiedział, że po dwóch dniach do centrum handlowego wyjechała koparka, ale dotarła tylko do ronda. "Nie posypali drogi solą, a teraz cała nawierzchnia jest oblodzona. Czekamy, aż władze gminy przyślą pług śnieżny, nie wiemy, kiedy to będzie. Nie możemy się stąd wydostać ani pieszo, ani samochodem" - poskarżył się.

Z Saragossy Grażyna Opińska