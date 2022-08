Hiszpania: Ponad 12 tys. osób w Santiago de Compostela na Europejskiej Pielgrzymce Młodzieży

Ponad 12 tys. młodych Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat przybyło do Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji na zorganizowaną przez Kościół katolicki Europejską Pielgrzymkę Młodzieży, która trwa od środy do niedzieli.

Najwięcej pielgrzymów jest z Hiszpanii, Portugali i Włoch, ale przyjechała także młodzież z Polski, Węgier i innych krajów - poinformowała hiszpańska agencja Europa Press. Pomaga im i towarzyszy ponad 430 wolontariuszy z różnych diecezji Galicji. Spotkanie odbywa się pod hasłem: "Młody człowieku, wstań i bądź świadkiem. Apostoł Jakub czeka na Ciebie".

Oczekuje się, że w spotkaniach weźmie udział 55 biskupów oraz wysłannik papieża Franciszka, kardynał Antonio Augusto Dos Santos.

Pielgrzymka młodzieży miała się odbyć ubiegłego lata, ale została odłożona z powodu pandemii Covid-19. "Wielu młodych ludzi z Ukrainy wyraziło wtedy chęć uczestniczenia, jednak teraz jest to niemożliwe z powodu wojny" - powiedział dyrektor w podkomisji hiszpańskiego episkopatu ds. młodzieży ksiądz Raul Tinajero, cytowany przez dziennik "La Razon". "Pomimo chęci, nie wszystkie też rodziny były w stanie wysłać dzieci do Santiago de Compostela ze względu na obecną sytuację gospodarczą i niepewność" - dodał.

Dla uczestników organizatorzy przygotowali 30 punktów noclegowych. Ksiądz Tinajero podziękował mieszkańcom Galicji za gościnność okazaną pielgrzymom, a zwłaszcza anonimowej osobie, która zapewniła nocleg dla blisko 2 tys. osób.

Zgodnie z programem, młodzież będzie mogła wziąć udział w setkach rożnego rodzaju spotkań. Przygotowano ponad 20 miejsc wspólnego spędzania czasu i świętowania, ponad 100 warsztatów dziennie, a także wysokiej jakości koncerty muzyczne i pokazy taneczne - poinformowała agencja Europa Press.

Wystąpi 30 artystów, będzie też wystawiony musical "Skate Hero" na cześć Hiszpana Ignacio Echeverii, który zginął w ataku terrorystycznym na London Bridge w 2017 roku starając się ocalić życie młodej kobiety.

Organizatorzy utworzyli także "Portyk Powołania" - przestrzeń, gdzie młodzi ludzie mogą znaleźć radę i zachętę do rozpoznania swojego powołania i misji na przyszłość. Zgodnie z tradycją, wszyscy będą mogli pozdrowić św. Jakuba Większego - jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa, spoczywającego w katedrze w Santiago de Compostela. Tradycyjne obejmowanie rzeźby przedstawiającej apostoła zostało od czasu pandemii zastąpione ukłonem.

Z Saragossy Grażyna Opińska