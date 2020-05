Hiszpania: Ponad 200 szefów kuchni protestowało przeciw polityce rządu

Ponad 200 szefów kuchni z Hiszpanii wzięło udział we wtorek w antyrządowym proteście zorganizowanym pod budynkiem Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu. Madrycka manifestacja zgromadziła kilkudziesięciu zdobywców gwiazdek przewodnika Michelin.

Uczestnicy protestu zarzucają gabinetowi Pedro Sancheza, że poprzez restrykcyjne przepisy dotyczące epidemii koronawirusa doprowadził do osłabienia branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Biorący udział w manifestacji szef kuchni Juanjo Lopez oskarżył centrolewicowy rząd Hiszpanii o podejmowanie decyzji w sprawie sektora bez wcześniejszego konsultowania się z jego przedstawicielami. Dodał, że zarówno on, jak i jego koledzy liczą na wsparcie państwa w wychodzeniu z kryzysu.

"Oczekujemy i domagamy się działań rozsądnych pod względem gospodarczym" - powiedział Lopez, apelując o lepszy dialog ze strony rządu z organizacjami branżowymi, a także o wsparcie finansowe dla hotelarstwa i gastronomii.

Uczestnicy protestu, w którym wzięli udział również szefowie największych organizacji branżowych, oszacowali, że obroty hotelarstwa i gastronomii stanowią 6,2 proc. PKB Hiszpanii, a łącznie zatrudnionych jest w nich 1,7 mln obywateli tego kraju.

W sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział, że od 1 lipca wszyscy przybywający do tego kraju turyści nie będą musieli odbywać dwutygodniowej kwarantanny. Zaapelował też do hotelarzy i gastronomów, aby rozpoczęli przygotowania do tegorocznego sezonu wakacyjnego.

We wtorek rano szefowa MSZ Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya stwierdziła w wywiadzie dla radia Cadena Ser, że państwa UE muszą jak najszybciej porozumieć się w sprawie otwarcia jej wewnętrznych granic, co pozwoliłoby na swobodne przemieszczanie się osób, w tym turystów.

Marcin Zatyka