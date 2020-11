Hiszpania: Ponad 25 tys. nowych zakażeń; rząd odrzuca możliwość izolacji obywateli w domach

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano ponad 25 tys. nowych zakażeń koronawirusem - poinformował rząd w środę. Odrzucił jednak proponowane przez niektóre regiony ogłoszenie izolacji obywateli w domach. Służby sanitarne zaktualizowały liczbę zgonów.

W wieczornym komunikacie ministerstwo zdrowia podało, że pomiędzy wtorkiem a środą zaktualizowało bilans osób zmarłych w związku z Covid-19. Według nowych danych resortu do środy w całym kraju zmarło 38,1 tys. osób, czyli o 1623 więcej, niż wynikało to z wtorkowego bilansu.

Minister zdrowia Salvador Illa wyjaśnił, że wynika to z potwierdzenia zgonu wskutek Covid-19 u pacjentów, wobec których wcześniej istniały wątpliwości co do przyczyny śmierci.

W sumie w kraju potwierdzono dotychczas 1,28 mln przypadków infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Podczas wieczornej konferencji prasowej w Madrycie Illa odrzucił kolejne prośby regionów, m.in. Kraju Basków i Asturii, do rządu centralnego o możliwość objęcia przymusową izolacją społeczną obywateli.

"Przymus pozostawania w domach jest obecnie odrzucany przez nasz rząd. To nie jest obecnie najlepsza droga" - oświadczył minister.

W środę władze wspólnot autonomicznych La Rioja, Nawarra, Murcja i Kantabria ogłosiły przedłużenie kordonu sanitarnego na swoich obszarach i zaostrzenie restrykcji epidemicznych. Od piątku kolejne obostrzenia spodziewane są również w największych miastach Galicji, na północnym zachodzie kraju.

