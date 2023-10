Hiszpania: Ponad 250 imigrantów z Afryki relokowanych do pałacyku hotelu SPA koło Valladolid

Co najmniej 250 nielegalnych imigrantow afrykańskich, pochodzących głównie z Senegalu i Mali, zostało relokowanych przez rząd centralny w Madrycie z Wysp Kanaryjskich do historycznego pałacyku hotelu SPA Palacio de las Salinas w Medina del Campo koło Valladolid (Kastylia i Leon) - poinformował dziennik "ABC". W większości są to młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat.

Napływ imigrantów na Wyspy Kanaryjskie jest tak duży od kilku miesięcy, że rząd w Madrycie poszukuje miejsc na ich relokację na terenie całego kraju.

Jednak mieszkańcy 20-tysięcznej Mediny del Campo są podzieleni w sprawie przyjęcia imigrantow. Burmistrz miasta Guzman Gomez z prawicowej PP apeluje o spokój. Utrzymuje, że nic nie wiedział o relokacji, gdyż rząd centralny nie informuje o tym władz lokalnych.

W wypowiedzi dla regionalnej agencji informacyjnej Ical stwierdził, że "nie wiadomo, czy znana jest tożsamość imigrantow i ich stan zdrowia, ani czy spełniają warunki bezpieczeństwa, tymczasem w kraju obowiązuje przedostatni stopień zagrożenia terrorystycznego".

Wiceprzewodniczący regionalnego rządu Kastylii i Leon Juan Garcia Gallardo z prawicowej Vox zamieścił w sieci społecznościowej wideo ze swojego protestu przed hotelem przeciwko "inwazji migracyjnej", co regionalni socjaliści uznali za rasizm i "przestępstwo nienawiści".

Organizacja pozarządowa Accem zapewnia imigrantom podstawową opiekę, w tym żywność, odzież, opiekę lekarską i odpoczynek "po wielu dniach ciężkiej podróży, podczas której ryzykowali życiem" - wyjaśnił przewodniczący organizacji Daniel Duque w rozmowie z "ABC". "Są bardzo wdzięczni, spokojni, nie sprawiają kłopotów" - dodał.

Imigranci mają pozostać w hotelu około półtora miesiąca. Na filmach wideo widać, jak rozmawiają w hallu lub spacerują po ogrodach.

"Cześć już ma tutaj rodzinę lub przyjaciół, z którymi staramy się nawiązać kontakt, inni proszą o ochronę międzynarodową" - powiedział Duque.

Hotel SPA Palacio de las Salinas jest zamknięty od pół roku ze względu na renowację, ale wkrótce ma zostać otwarty ponownie.

Według dyrekcji hotelu imigranci zostali umieszczeni w nim na mocy umowy między rządem w Madrycie i siecią Check in Hotels, która zarządza obiektem. "Przybyli tak samo, jak inni klienci, na warunkach i taryfach negocjowanych z rządem krajowym" - wyjaśniła dyrekcja w rozmowie z "ABC".

Z Saragossy Grażyna Opińska