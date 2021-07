Hiszpania: Ponad 26 tys. dobowych infekcji; 4,4 tys. hospitalizowanych

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zanotowano ponad 26 tys. zakażeń koronawirusem, podało w środę wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju, wskazując, że wraz z nasileniem się pandemii w całym kraju w szpitalach przebywa już ponad 4,4 tys. osób.

Resort zdrowia sprecyzował, że tylko w środę na szpitalne oddziały przyjętych zostało blisko 900 pacjentów z Covid-19.

Ministerstwo oszacowało, że podczas minionej doby w całym kraju potwierdzono 26,3 tys. infekcji koronawirusem, co oznacza znaczący wzrost infekcji. Wskazało, że o ile we wtorek na 100 tys. obywateli przypadało 436 zakażonych, to już w środę było ich 469.

Z danych służb medycznych wynika, że do środowego wieczora w Hiszpanii zachorowało na Covid-19 ponad 4,04 mln obywateli, a zmarło 81 tys., z czego 10 podczas ostatniej doby.

Podczas wieczornej konferencji w Madrycie minister zdrowia Carolina Darias wskazała, że nasilenie się pandemii ma miejsce w okresie nasilonych szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Podała, że dotychczas co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło już 60 proc. populacji tego kraju.

"Z kolei 47,4 proc. obywateli zakończyło już cały proces szczepień" - wyjaśniła Darias, zapowiadając, że w sytuacji nasilenia się pandemii rząd może przywrócić część restrykcji przeciwepidemicznych.

Marcin Zatyka