Hiszpania: Ponad 50 dróg zablokowanych wskutek wichur i zamieci

Ponad 50 dróg zostało zablokowanych w poniedziałek z powodu intensywnych opadów śniegu oraz wichur w północnej i wschodniej Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Katalonii oraz w regionie Nawarry.

Na terenie wspólnoty autonomicznej Nawarry z powodu intensywnych opadów śniegu wieczorem wciąż nieprzejezdnych było kilkanaście dróg. Na niektórych trasach na jezdni zalega ponad 40 cm warstwa śniegu.

W poniedziałek władze Pampeluny, stolicy Nawarry, zablokowały dojścia do deptaków, usytuowanych w sąsiedztwie przepływającej przez miasto rzeki Arga. Poziom wody przekroczył w niej stan alarmowy.

Z kolei w Katalonii poza kilkunastoma drogami nieprzejezdnymi z powodu zalegającego śniegu lub połamanych gałęzi w poniedziałek wieczorem trwa odśnieżanie dwóch szlaków kolejowych.

Utrzymujące się nad Hiszpanią od piątku trudne warunki atmosferyczne to efekt sztormu Dora. Synoptycy zapowiadają, że intensywne opady śniegu i deszczu oraz wichury mogą utrzymać się w kraju do czwartku wraz ze zbliżaniem się do Półwyspu Iberyjskiego sztormu Ernest.

Marcin Zatyka