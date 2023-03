Hiszpania: Ponad 50 ukraińskich sierot odbyło specjalistyczną terapię po wojennych traumach

Ponad 50 osieroconych dzieci z Ukrainy odbyło na terenie Hiszpanii specjalistyczną terapię psychologiczną dla osób, które doświadczyły głębokich traum - poinformował w środę madrycki dziennik “El Mundo”.

Wśród uczestników terapii są pochodzące z Ukrainy dzieci, które straciły jedno lub oboje rodziców, widziały egzekucje lub przebywały pod jednym dachem ze zwłokami zabitych przez Rosjan członków rodzin.

Stołeczny dziennik przedstawił losy niektórych leczonych w ośrodkach psychologicznych na terenie Hiszpanii ukraińskich dzieci, w tym maluchów, które były świadkami śmierci swoich rodziców.

Dotychczasowe sesje terapeutyczne, jak sprecyzował "El Mundo", przeprowadzone zostały w Katalonii oraz Andaluzji przez zespół około 20 psychologów, wśród których są specjaliści z Hiszpanii oraz Ukrainy.

W trakcie trwających ponad trzy tygodnie sesji terapeutycznych ukraińskie sieroty miały kontakt zarówno z psychologami, jak też odbywały np. zajęcia, podczas których bawiły się ze zwierzętami.

Sesje psychologiczne dla ukraińskich sierot zostały zorganizowane we współpracy z pozarządową organizacją GEN Ukraina, która działa pod patronatem żony prezydenta Ukrainy Ołeny Zełenskiej. Stowarzyszenie to planuje skierować na psychologiczną terapię do Hiszpanii ponad 1000 dzieci, które doświadczyły przemocy podczas rosyjskiej inwazji.

Marcin Zatyka