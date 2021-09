Hiszpania: Ponad tysiąc osób, w tym 500 turystów, ewakuowanych wskutek wybuchu wulkanu

Ponad tysiąc osób ewakuowano do tej pory z gmin zagrożonych wybuchem wulkanu w niedzielę wieczorem na wyspie La Palma należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Wśród ewakuowanych znajduje się ok. 500 turystów, którzy przebywali w hotelu w Puerto de Naos.

Nie ma rannych - poinformowała telewizja publiczna RTVE. Premier rządu Pedro Sanchez odwołał podróż do Nowego Jorku, gdzie miał wystąpić na forum ONZ, i udał się na Wyspy Kanaryjskie, aby z bliska śledzić rozwój sytuacji.

Regionalny rząd archipelagu zwrócił się do Ministerstwa Obrony o uruchomienie specjalnej jednostki wojskowej ds. zagrożeń i podniósł stopień pogotowia do czerwonego.

Wulkan wybuchł w niedzielę o godz. 15.20 czasu kanaryjskiego w niezamieszkanej strefie leśnej, jednak pięć pobliskich gmin znajduje się w stanie pogotowia. Przed wybuchem prewencyjnie ewakuowano stamtąd ok. 300 osób.

Źródła rządu regionalnego poinformowały, że do tej pory nikt nie został ranny, chociaż wydostająca się z wulkanu magma przelała się przez jedną z dróg i zbliżyła do zamieszkanych miejscowości Alcala i El Paraiso. Kilka domów w tej okolicy uległo zniszczeniu.

Przestrzeń powietrzna Wysp Kanaryjskich pozostaje otwarta, jednak firma zarządzająca ruchem powietrznym w Hiszpanii, Enaire, uruchomiła procedurę postępowania w przypadku wystąpienia pyłu wulkanicznego.

Według ekspertów Instytutu Wulkanologicznego Wysp Kanaryjskich (Involcan), wybuch w strefie Cumbre Vieja jest typu szczelinowego, co oznacza, że na skutek akumulacji i presji magmy podpowierzchniowej w ziemi otworzyły się szczeliny. Obecnie stwierdzono siedem takich szczelin, przez które wydobywa się lawa i rozżarzone kamienie.

Lokalny rząd zwrócił się do ludności o nieopuszczanie domów w celu uniknięcia urazów dróg oddechowych i oczu, a nawet otwartych ran od spadającego popiołu.

Cumbre Vieja na La Palma to jeden z najbardziej aktywnych kompleksów wulkanicznych na Wyspach Kanaryjskich.

Z Saragossy Grażyna Opińska