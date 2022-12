Hiszpania: Portal El Espanol o WOT: obrona wolności zaczyna się w Polsce

„Obrona wolności zaczyna się w Polsce” - napisał hiszpański portal El Espanol, który zamieścił w sobotę obszerny reportaż na temat polskich Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), a także historii Polski i obecnej sytuacji społeczno- politycznej kraju.

Według portalu Polacy przeżywają wojnę Ukrainy z Rosja, jakby konflikt dotyczył ich samych, już od 2014 r., kiedy Rosja anektowała Krym. Podkreślił, że polskie władze od lat nalegały na zwrócenie uwagi na odradzający się imperializm rosyjski, a po agresji na Ukrainę w Polakach odżyła obawa, że Rosja zakwestionuje zasadę samostanowienia innych państw zachodnich, zwłaszcza krajów bałtyckich.

Przypomniał, że w 2016 r. rząd PiS przyspieszył tworzenie WOT, rodzaju sił zbrojnych złożonego z ochotników, a w 2017 r. ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał go do życia pod nazwą podobną do Sił Obrony Terytorialnej Ukrainy.

El Espanol pisze, że od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie liczba chętnych wzrosła siedmiokrotnie, do obecnych 35 tys. osób, z których 20 proc. stanowią kobiety, a 80 proc. mężczyźni, przy czym średni wiek to 33 lata. Portal powołuje się na szacunki, że w 2023 r. liczba członków WOT wzrośnie do co najmniej 50 tys.

W szeregi WOT wstępują cywile, którzy chcą otrzymać szkolenie wojskowe - wskazał portal. "W krajach Europy Zachodniej to może wydawać się dziwne, a nawet mogą istnieć skojarzenia z bojówkami lub ugrupowaniami ekstremistycznymi czy nacjonalistycznymi, co jest jednak dalekie od prawdy" - przekonywał, podkreślając, że "te siły są odpowiedzią na zagrożenie, jakie odczuwają Polacy wobec agresywnej Rosji Putina".

"To inteligentna odpowiedź polskiego rządu w celu przejęcia kontroli nad uzbrojoną ludnością cywilną i zapobieżenie powstaniu niekontrolowanych grup paramilitarnych" - dodał.

Zdaniem portalu istnienie WOT pokazuje, że naród polski rozumie wartość demokracji i wolności "po doświadczeniu jarzma nazistowskiego i sowieckiego". "Europa Zachodnia powinna wyciągnąć wnioski z tych lekcji, np. taką, że nasz styl życia nie jest zagwarantowany raz na zawsze, a nasza cywilizacja musi być aktywnie broniona".

Z Saragossy Grażyna Opińska