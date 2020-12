Hiszpania, Portugalia: Dotarły pierwsze ładunki szczepionek przeciw Covid-19

W sobotę rano Hiszpania i Portugalia odebrały pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19. W obu krajach w pierwszej kolejności otrzymają je pracownicy służby zdrowia. Szczepienia rozpoczynają się w niedzielę.

Jak ustalił w sobotę dziennik "El Pais", pierwszy ładunek szczepionek znajduje się już w magazynie firmy Pfizer w mieście Guadalajara, w środkowej Hiszpanii. Stamtąd w najbliższych godzinach zostanie rozwieziony do wszystkich wspólnot autonomicznych kraju.

"Aby dostarczyć szczepionki na Wyspy Kanaryjskie, archipelag Balearów, a także do północnoafrykańskich enklaw: Ceuty i Melilli ministerstwo zdrowia skorzysta z pomocy logistycznej sił zbrojnych" - ustalił stołeczny dziennik.

Tymczasem jak wyjaśniła w komunikacie hiszpańska armia, plan wsparcia logistycznego ze strony wojska był już wcześniej skoordynowany z resortem zdrowia w ramach prowadzonej przez siły zbrojne operacji Baluarte. Polega ona na włączeniu żołnierzy do pomocy w walce z epidemią.

W sobotę pierwszy ładunek szczepionek dotarł również do Portugalii, gdzie do wieczora zostanie przetransportowany do szpitali aglomeracji Lizbony, Porto oraz Coimbry. Nazajutrz rozpocznie się ogólnokrajowy program szczepień, którym w pierwszej kolejności zostaną poddani pracownicy służby zdrowia.

Wczesnym popołudniem portugalski rząd rozesłał smsy z informacją zachęcającą obywateli do poddawania się bezpłatnym szczepieniom. Poproszono ich, aby oczekiwali na kontakt ze strony służb medycznych w sprawie ustalenia daty szczepienia.

Tymczasem w sobotę resort zdrowia Portugalii ogłosił, że w ciągu ostatniej doby zanotowano najniższy poziom zakażeń koronawirusem od czasu nadejścia drugiej fali epidemii - 1214 przypadków. W poprzednich dniach liczba infekcji wynosiła średnio ponad 4 tys.

Z Lizbony Marcin Zatyka