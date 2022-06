Hiszpania, Portugalia: Fala upałów; meteorolodzy twierdzą, że będzie długa

W Hiszpanii i Portugalii rozpoczęły się w sobotę blisko 40-stopniowe upały. Państwowe władze meteorologiczne spodziewają się, że fala wysokich temperatur utrzyma się co najmniej do środy.

Jak poinformował rzecznik prasowy hiszpańskiej agencji meteorologicznej AEMET Ruben del Campo, rozpoczynające się upały są zjawiskiem rzadkim, gdyż pojawiają się "w pierwszej połowie czerwca, czyli nietypowo wcześnie".

"W ciągu ostatnich czterdziestu lat taki fenomen miał miejsce dotychczas tylko dwa razy", wyjaśnił Ruben del Campo.

Specjaliści z AEMET spodziewają się, że wysokie temperatury powietrza utrzymają się przez kilka dni w co najmniej 12 hiszpańskich prowincjach. Oczekują, że słupek rtęci będzie wskazywał ponad 40 stopni Celsjusza co najmniej do środy.

Przed kilkudniową falą upałów przestrzegły też władze portugalskiej agencji meteorologicznej IPMA. Najwyższych temperatur według nich należy spodziewać się w środkowej oraz wschodniej części kraju.

Z Lizbony Marcin Zatyka