Hiszpania: Posłowie zatwierdzili rządowy plan ożywienia gospodarczego

Większość posłów niższej izby hiszpańskiego parlamentu, Kongresu Deputowanych, opowiedziała się w środę za przyjęciem rządowego planu ożywienia gospodarczego po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Za przyjęciem rządowego programu pomocy gospodarczej opowiedziało się 169 posłów, głównie z rządzących krajem ugrupowań socjalistów (PSOE) i Unidas Podemos (UP), a także z mniejszych ugrupowań lewicowych. Z kolei 168 posłów było przeciwnych, a 11 wstrzymało się od głosu.

W czasie debaty premier Pedro Sanchez podkreślił, że rządowy plan ożywienia gospodarczego, przewidujący m.in. szybkie wypłaty niskooprocentowanych kredytów dla firm oraz wsparcie finansowe dla regionów najbardziej dotkniętych koronakryzysem, będzie powiązany z pomocą, jaką Hiszpania uzyska w ramach wypłat z unijnego budżetu.

Sanchez przypomniał, że jego gabinet wykonał dużą pracę, by wesprzeć przyjęcie unijnego programu ożywienia gospodarczego we wtorek. Zaatakował też największe ugrupowanie opozycyjne, centroprawicową Partię Ludową (PP), za to, że pochwala wypracowanie w ramach UE porozumienie, ale jednocześnie krytykuje rząd Hiszpanii, który miał walnie przyczynić się do zatwierdzenia tej umowy w Brukseli.

"Nie macie żadnego udziału w tym sukcesie" - powiedział do władz PP Pedro Sanchez.

Podczas środowej sesji Kongres Deputowanych odrzucił przedstawiony przez rząd Sancheza plan działań służących odbudowie socjalnej Hiszpanii. Jednym ze spornych punktów z partiami opozycji było ograniczenie środków finansowych dla szkół prywatnych i społecznych, które stanowią w tym kraju około 25 proc. wszystkich placówek oświatowych.

Rządowy projekt został odrzucony przez 175 posłów, poparło go 172 deputowanych, a 11 wstrzymało się od głosu. Decydujące było pojawienie się na sali kilku posłów prawicowej partii Vox, którzy nie brali udziału we wcześniejszym głosowaniu nad rządowym programem ożywienia gospodarczego.

