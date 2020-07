Hiszpania: Potwierdzono zakażenia na kolejnym tankowcu u brzegów Andaluzji

Służby sanitarne Hiszpanii potwierdziły zakażenia koronawirusem na pokładzie płynącego z Nigerii tankowca Samus Swan. To drugi od niedzieli maltański statek, który przybił z zakażonymi członkami załogi do brzegów Andaluzji, na południu Hiszpanii.

Według informacji dziennika "El Mundo" władze Hiszpanii wydały już zgodę na wpłynięcie tankowca do portu w Algeciras po tym, gdy w środę wieczorem u dwóch członków załogi potwierdzono zachorowanie na Covid-19.

Przedstawicielstwo rządu Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Andaluzji ujawniło, że do czwartkowego popołudnia obaj chorzy zostaną przetransportowani do jednej z prywatnych klinik w prowincji Kadyks.

Tymczasem według andaluzyjskich służb medycznych w najbliższych godzinach należy się spodziewać ogłoszenia wyników badań na obecność koronawirusa u pozostałych siedmiu członków jednostki Samus Swan. Pięciu z nich ma objawy Covid-19.

Jak poinformował armator, maltański tankowiec dotarł w okolice Algeciras w poniedziałek po trwającym od 16 czerwca rejsie z jednego z nigeryjskich portów.

W poniedziałek władze sanitarne Hiszpanii potwierdziły cztery zachorowania na Covid-19 u członków załogi Sichem Croisic, innego maltańskiego tankowca, który dotarł do wybrzeży Andaluzji.

We wtorek hiszpańskie służby odrzuciły prośbę kapitana tego statku, który prosił o wejście do portu w Huelvie, aby przetransportować do miejscowego szpitala osoby zainfekowane koronawirusem oraz wymienić załogę. Na statku cumującym od niedzieli u południowo-zachodnich brzegów Hiszpanii nakazano kwarantannę. Jednostka dotarła tam z portugalskiego portu Leixoes.

