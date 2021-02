Hiszpania: Premier zapowiedział 11 mld euro wsparcia dla firm i więcej szczepionek

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w środowym wystąpieniu przed Kongresem Deputowanych, niższą izbą parlamentu, zapowiedział uruchomienie programu wsparcia dla krajowych firm o wartości 11 mld euro. Zapewnił też, że w drugim kwartale roku nastąpi znaczący wzrost dostaw szczepionek przeciw Covid-19.

Szef rządu przekazał, że pomocą finansową zostaną objęte podmioty gospodarcze różnej wielkości, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Sprecyzował, że wsparcie trafi przede wszystkim do podmiotów działających w branżach najbardziej poszkodowanych przez koronakryzys, takich jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo i handel.

Szef centrolewicowego rządu podtrzymał deklarację, że pomimo ograniczeń i opóźnień w dostawach szczepionek do lata zaszczepionych zostanie 70 proc. hiszpańskich obywateli.

Zapewnił też deputowanych, że liczba szczepień nasili się w najbliższych miesiącach. Dodał, że w drugim kwartale 2021 r. resort zdrowia otrzyma czterokrotnie więcej szczepionek niż pomiędzy styczniem a marcem.

Do środy do Hiszpanii dotarło łącznie 3,6 mld dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. Pochodzą one od koncernów Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Dotychczas służby medyczne wykorzystały ponad 87 proc. z dostarczonych do Hiszpanii szczepionek.

Marcin Zatyka