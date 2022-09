Hiszpania: Prezydent Duda w “El Mundo”: zbrodnie komunistycznej Rosji pozostały bezkarne

Prezydent Andrzej Duda napisał w niedzielę na łamach internetowego wydania hiszpańskiego dziennika “El Mundo", że zbrodnie komunistycznej Rosji zostały bezkarne, a często również zapomniane na świecie.

W artykule zatytułowanym "Rosyjski imperializm na wojnie z Europą Środkowo-Wschodnią" prezydent przypomniał, że choć hitlerowskie Niemcy oraz ZSRR we wrześniu 1939 r. dokonali agresji na Polskę, to zbrodnie obu tych państw z okresu II wojny światowejzostały inaczej ocenione.

"Zbrodnie nazistowskich Niemiec zostały jednak przynajmniej moralnie potępione przez cały wolny świat. Niestety inaczej stało się ze zbrodniami komunistycznej Rosji, które pozostały bezkarne, a często zapomniane" - napisał prezydent Duda.

Prezydent przypomniał, że odmiennie wygląda też kwestia pamięci o agresji popełnionej na Polskę przez komunistyczną Rosję.

"Wybuch II wojny światowej, którą rozpoczął najazd hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1 września 1939 r. należy do wydarzeń corocznie wspominanych w całej Europie. Jednak już data agresji Związku Sowieckiego a Polskę - 17 września 1939 r. - nie jest tak powszechnie znana na Zachodzie" - ocenił Andrzej Duda.

Prezydent wyliczył zbrodnie popełnione przez komunistyczną Rosję wobec Polski przypominając m.in. zagładę 22 tys. jeńców wojennych, deportację pół miliona Polaków do łagrów i miejsc przymusowego osiedlenia na Syberii i w azjatyckiej części ZSRS, terror NKWD, indoktrynację ideologiczną, a także niszczenie polskiej tożsamości i tradycji narodowej.

Prezydent podkreślił, że działań tych ze strony komunistycznej Rosji doświadczyły też narody bałtyckie i inne, które znalazły się w sowieckiej strefie wpływów po zwycięstwie Moskwy nad III Rzeszą.

Zaznaczył, że dla narodów Europy Środkowej i Wschodniej, pamiętających historyczne doświadczenia, nie ulega wątpliwości, że imperialna Rosja znów dąży do ekspansji na inne państwa.

"Rosja zawsze chce władzy nad całą Europą Środkową i Wschodnią. Ale wolna Polska, wolna Ukraina i wszystkie inne niepodległe państwa naszego regionu nigdy się na to nie zgodzą. Dla naszych narodów to kwestia życia i śmierci, zachowania tożsamości i przetrwania. To kwestia naszej przyszłości, bezpieczeństwa i pomyślności" - podsumował Andrzej Duda.

Tekst prezydenta RP został opublikowany wspólnie z miesięcznikiem "Wszystko Co Najważniejsze" w ramach projektu realizowanego z Instytutem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją Narodową.