Hiszpania: Prezydent Sandu: wejście do UE to jedyny sposób, by obronić demokrację w Mołdawii

Akcesja do Unii Europejskiej to jedyny sposób, by obronić demokrację w Mołdawii – oświadczyła podczas szczytu UE w hiszpańskiej Grenadzie prezydent Maia Sandu. Przywódczyni Mołdawii ostrzegła, że Rosja przez ataki hybrydowe próbuje ingerować w wewnętrzne sprawy kraju.

"Wejście do UE to jedyny sposób, by chronić demokrację w Mołdawii" - powiedziała Sandu. Jak informuje mołdawska agencja IPN, prezydent podkreśliła, że Kiszyniów jest solidarny z napadniętą przez Rosję Ukrainą.

"Tak jak pół roku temu, gdy podobne spotkanie odbywało się w Mołdawii, razem z partnerami europejskim, powtórzyłam, że solidaryzujemy się z Ukrainą i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wolny świat powinien kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo każdego, zależy od tego wsparcia" - oznajmiła Sandu.

W Mołdawii, graniczącej z Ukrainą, napaść Rosji na ten kraj, wywołała dodatkowe obawy. W separatystycznym Naddniestrzu, które od lat 90. ubiegłego wieku jest wspierane przez Rosję, stacjonują rosyjscy żołnierze. Rosja, po dojściu do władzy w Kiszyniowie w 2021 r. sił proeuropejskich, nasiliła działania, zmierzające do wewnętrznej destabilizacji tego kraju. Eksperci podkreślają, że Moskwa ucieka się w Mołdawii do działań hybrydowych - przez propagandę, wspieranie prorosyjskich polityków, działania w biznesie, w tym sferze energetycznej.

Jak pisze portal Newsmaker.md, podczas szczytu w Grenadzie Sandu alarmowała, że Rosja próbuje ingerować w sprawy wewnętrzne Mołdawii m.in. przez wspieranie sprzyjających sobie sił politycznych przez "nielegalne pieniądze" przed listopadowymi wyborami samorządowymi.

"Oprócz manipulacji i dezinformacji Federacja Rosyjska wykorzystuje nielegalne pieniądze dla ingerencji w wybory" - powiedziała Sandu.

Mołdawia złożyła wniosek o członkostwo w UE w marcu 2022 roku, a w czerwcu 2022 roku uzyskała status państwa kandydującego do UE. W kwietniu 2023 roku Parlament Europejski wezwał do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z tym krajem do końca 2023 roku, jeśli Mołdawia przejdzie dziewięć etapów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji, określonych przez Komisję Europejską.

W czwartek Parlament Europejski uchwalił rezolucję, wzywającą UE do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Kiszyniowem przed końcem 2023 r. Posłowie uznali, że mołdawski rząd wykazał się determinacją i zdolnością do spełnienia wymogów Komisji Europejskiej, dotyczących rozpoczęcia rozmów członkowskich, dodając, że wejście Mołdawii do UE stanowiłoby geostrategiczną inwestycję w zjednoczoną i silną Europę. Jednocześnie zaapelowali do "wszystkich podmiotów politycznych" w Mołdawii o zaangażowanie na rzecz reform, wymaganych dla eurointegracji kraju.

Badania opinii publicznej pokazują, że większość Mołdawian popiera przyłączenie się ich kraju do Unii Europejskiej. Sondaż Watchdog.MD z czerwca br. pokazuje poparcie dla akcesji na poziomie 59 proc., ale 30 proc. wypowiedziało się przeciw. Niemal 38 proc. badanych poparłoby według tego badania włączenie Mołdawii do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (przy 47 proc. głosów przeciw).

Według badania Public Opinion Barometer w listopadzie 2022 r. poparcie dla wstąpienia do UE wynosiło 51 proc. (przy 30 proc. głosów przeciwnych).Z kolei z badania IRI (International Republican Institute) zarówno w listopadzie ubiegłego roku, jak i w czerwcu br. poparcie dla akcesji do UE wyraziło 63 proc.