Hiszpania prowadzi negocjacje z Rosją w sprawie produkcji szczepionek przeciw Covid-19

Hiszpania rozpoczęła rozmowy z Rosją w sprawie produkcji Sputnika V, szczepionki przeciwko Covid-19. Rosyjski preparat miałby być wytwarzany w jednym z hiszpańskich zakładów farmaceutycznych - wynika z informacji ministerstwa zdrowia w Madrycie.

Informację o rozpoczęciu rozmów przez hiszpańską Agencję ds. leków (AEMPS) potwierdziło madryckiemu dziennikowi "El Pais" źródło w resorcie zdrowia Hiszpanii, zaznaczając, że w pierwszej kolejności niezbędne jest zatwierdzenie szczepionki Sputnik V przez władze UE.

Gazeta przekazała, że rozmowy na razie nie doprowadziły do podpisania ze stroną rosyjską porozumienia.

Z kolei według madryckiego dziennika "El Mundo" odpowiedzialna za produkcję Sputnika V rosyjska spółka prowadzi już rozmowy m.in. z hiszpańską spółką farmaceutyczną Zendal. Firma ta posiada swoje zakłady w północno-zachodniej Hiszpanii, a także w Portugalii.

W lutym władze Portugalii ujawniły, że kierownictwo firmy Zendal nosi się z zamiarem uruchomienia produkcji szczepionek przeciwko koronawirusowi także w tym kraju. Zakład miałby powstać najwcześniej w grudniu 2021 r. w dystrykcie Viana do Castelo, na północy. Nie podały jednak, jaka szczepionka miałaby tam być wytwarzana.

Zgodnie z szacunkami rządu Pedra Sancheza, do 2022 r. w Hiszpanii mogłyby powstać co najmniej cztery zakłady wytwarzające szczepionki przeciwko Covid-19. Niektóre z fabryk ruszyłyby we współpracy z zagranicznymi inwestorami.

Marcin Zatyka