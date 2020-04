Hiszpania: Przed świętami częściej łamane są przepisy o kwarantannie

Im bliżej Świąt Wielkanocnych, tym częściej mieszkańcy Hiszpanii łamią obowiązującą w kraju kwarantannę wprowadzoną w związku z epidemią koronawirusa. Tylko w pierwszych sześciu dniach kwietnia służby wystawiły 107 tys. mandatów i zatrzymały prawie 1000 osób.

Z danych opublikowanych we wtorek na Twitterze przez MSW Hiszpanii wynika, że pomiędzy środą a wtorkiem liczba mandatów zwiększyła się z 270 tys. do ponad 377 tys., a grono osób zatrzymanych za łamanie przepisów o stanie zagrożenia wzrosło z 2311 do 3267.

Jak poinformował szef MSW Fernando Grande-Marlaska, na kilka dni przed Świętami, podczas których bardzo powszechnym zwyczajem jest wyjazd Hiszpanów na urlop, służby nasiliły kontrole drogowe. "Tylko podczas minionego weekendu udało nam się ograniczyć ruch turystyczny na drogach o 93 proc." - dodał.

Z danych MSW wynika, że przed Świętami przestrzegania obowiązkowej kwarantanny pilnuje w Hiszpanii ponad 140 tys. żandarmów, funkcjonariuszy policji krajowej oraz policjantów z regionalnych formacji. Resort szacuje, że ponad 80 proc. wszystkich podejmowanych przez nich interwencji dotyczy obecnie łamania przepisów o stanie zagrożenia epidemicznego.

Obowiązujący od połowy marca stan zagrożenia nakazuje mieszkańcom Hiszpanii pozostanie w domach z wyjątkiem udania się do pracy niezbędnej dla funkcjonowania państwa, na zakupy lub do banku.

Marcin Zatyka