Hiszpania: Przedsiębiorcy zaniepokojeni decyzjami rządu ograniczającymi działalność firm

Przedsiębiorcy i partie prawicowe są zaniepokojeni „radykalnym” kierunkiem obranym przez lewicowy rząd Hiszpanii w walce z pandemią. „Wicepremier Pablo Iglesias zmierza do nacjonalizacji i sieje strach wśród przedsiębiorców” - napisał dziennik "ABC".

Problem dotyczy zakazu zwalniania pracowników z przyczyn związanych z kryzysem, przy jednoczesnym zawieszeniu działalności firm do 9 kwietnia (z wyjątkiem tych, które są uznane za niezbędne dla funkcjonowania państwa). Pozbawieni w tym czasie dochodu przedsiębiorcy powinni wypłacać pensje pracownikom, którzy maja odrobić nieprzepracowane godziny do końca roku - wynika z rozwiązań narzuconych przez rząd. Przedsiębiorcy wyrazili wobec tego sprzeciw.

Drugi wicepremier i minister ds. społecznych, Pablo Iglesias z lewicowej partii Unidas Podemos, powołał się na hiszpańską konstytucję dla uzasadnienia takich decyzji.

"Artykuł 128 konstytucji Hiszpanii mówi: całe bogactwo kraju w swoich rozmaitych formach i niezależnie od podmiotu własności jest podporządkowane interesowi powszechnemu" - napisał na Twitterze wicepremier.

Zaraz po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego 14 marca prywatna ochrona zdrowia, zarówno szpitale, jak i personel, została podporządkowana rządom lokalnym w poszczególnych regionach kraju. "Jeżeli to będzie potrzebne, prywatna służba zdrowia zostanie znacjonalizowana" - zapowiedział premier Pedro Sanchez na telekonferencji prasowej tego samego dnia.

Stan zagrożenia epidemicznego daje Sanchezowi specjalne prerogatywy interweniowania w gospodarkę, ale sektor prywatny obawia się, że lewicowy rząd przekroczy "czerwona linię". Największe obawy wyrażają banki, sektor energetyczny oraz inwestorzy giełdowi.

Prawicowe partie opozycyjne skrytykowały władze za "wprowadzenie jeszcze większej niepewności społecznej w czasie pandemii". Lider Partii Ludowej (PP) Pablo Casado zaapelował do rządu o odrzucenie "radykalnej agendy". "To nie jest moment na inżynierię społeczną" - powiedział. "Musimy skończyć z wirusem i odbudować gospodarkę" - dodał.

"To, co się dzieje, jest bardzo poważne" - ocenił członek zarządu w kilku firmach, cytowany przez "ABC". "Nie chodzi nawet o interwencję w firmach, ale o interwencję w rynek, i już to zaczęli robić zabraniając zwolnień pracowników. Rynek powinien być pilnowany i regulowany, by był efektywny i nie prowadził do nierówności, ale nigdy sterowany. To jest Wenezuela" - zaznaczył.

Zdaniem przedsiębiorcy, działania rządu "powodują silne wypaczenia w funkcjonowaniu gospodarki". "Co się stanie, jeżeli firma będzie chciała zwolnić pracowników, ale nie będzie mogła?" - zapytał i wyjaśnił, że "będzie zmuszona ogłosić upadłość i zamiast pięciu osób, pracę stracą wszyscy".

"To jest polityka skierowana przeciwko przedsiębiorcom, a nawet wroga przedsiębiorczości" - ocenił przewodniczący związku pracodawców sektora logistyki, Francisco Aranda, cytowany przez "ABC".

"Problem polega na tym, że odnowienie +tkanki gospodarczej+ jest długie i kosztowne, a ekonomiści są zgodni co do tego, że teraz należałoby unikać zamykania firm, by nie pogrążać gospodarki" - dodał.

Zdaniem Aranda "niebezpieczeństwo jest blisko". "Według tej mapy drogowej, następnym krokiem byłoby przejęcie kontroli nad firmami przez państwo, co doprowadziłoby do niebezpiecznego scenariusza gospodarczego i społecznego" - podkreślił.

Lider prawicowej partii Vox, Santiago Abascal, wezwał we wtorek rząd do natychmiastowej dymisji i opowiedział się za utworzeniem tymczasowego rządu narodowego, którego jedynym celem byłoby zwalczenie epidemii. Podczas telekonferencji prasowej pod hasłem "Brońmy Hiszpanii" Abascal ocenił, że lewicowy rząd Pedro Sancheza i Pablo Iglesiasa jest "zagrożeniem dla wolności, dla życia i dla gospodarki".

Drugi wicepremier Hiszpanii, dr nauk politycznych i były nauczyciel akademicki Pablo Iglesias, jest liderem Unidas Podemos (UP), będącej koalicjantem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) Pedra Sancheza. W skład Unidas Podemos wchodzi antykapitalistyczna Zjednoczona Lewica (IU) oraz marksistowsko-leninowska Komunistyczna Partia Hiszpanii (PCE).

