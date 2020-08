Hiszpania: Przybywa protestów osób negujących pandemię Covid-19

W Hiszpanii przybywa środowisk negujących istnienie pandemii Covid-19, a także organizowanych przez nie protestów. Jeden z uczestników takiej manifestacji w środę trafił w stanie ciężkim do jednego z madryckich szpitali po zakażeniu koronawirusem.

Jak poinformowała hiszpańska policja, w środę wobec 18 osób, które brały udział w nielegalnym zgromadzeniu w Bilbao, wszczęte zostało postępowanie sądowe za lekceważenie obowiązujących od poniedziałku w Kraju Basków przepisów o stanie zagrożenia epidemicznego. Protestujący nie zachowywali 1,5-metrowego dystansu społecznego, ani nie mieli masek ochronnych.

Po tymczasowym zatrzymaniu przez policję uczestników manifestacji, w której wzięło udział około 50 osób, zostali oni wypuszczeni na wolność. Według służb policyjnych uczestnicy wiecu należą do środowiska negującego istnienie pandemii Covid-19 oraz sprzeciwiających się zapowiedziom władz Hiszpanii o konieczności przeprowadzenia masowych szczepień.

Znacznie większy protest tzw. negacjonistów odbył się w niedzielę w centrum Madrytu. Choć władze stolicy zgodziły się na organizację wydarzenia dla jedynie 100 uczestników, w manifestacji wzięło udział ponad 3000 osób.

Wydawany w stolicy dziennik "ABC" wskazuje, że brak zachowywania dystansu społecznego podczas niedzielnego protestu doprowadził do co najmniej jednego zakażenia. Gazeta ujawniła, że osoba zainfekowana podczas wiecu osób negujących pandemię została przyjęta w środę na oddział intensywnej terapii w Madrycie.

Z informacji służb medycznych hiszpańskiej stolicy wynika, że 40-letni mężczyzna, który brał udział w niedzielnym proteście osób uznających pandemię za "farsę" i "wymysł" ma silne objawy zapalenia płuc.

W sierpniu w największych miastach Hiszpanii, głównie w Madrycie, odbyło się kilka wieców osób negujących istnienie pandemii. Jeden z nich zorganizowała licząca ponad 180 członków organizacja Lekarze na Rzecz Prawdy. Twierdzą oni, że Covid-19 to kolejna "choroba podobna do grypy", nazywanie sytuacji sanitarnej mianem pandemii to "terroryzm informacyjny", a deklaracje władz państwowych o konieczności masowych szczepień po wynalezieniu szczepionki są szkodliwe dla społeczeństwa.

Marcin Zatyka