Hiszpania: Rada Adwokacka kwestionuje kary za naruszenie zakazu przemieszczania się

Hiszpańska Naczelna Rada Adwokacka zakwestionowała legalność ponad pół miliona kar nałożonych na Hiszpanów za nieprzestrzeganie zakazu przemieszczania się w stanie zagrożenia epidemicznego - poinformował w środę dziennik „El Mundo”.

Od miesiąca policja karze osoby, które wychodzą z domu bez usprawiedliwienia, powołując się na Ustawę o Bezpieczeństwie Obywateli.

Zgodnie z tym prawem "nieposłuszeństwo i sprzeciw wobec władzy, odmowa podania swojej tożsamości lub podanie fałszywych danych" są uznawane za poważne wykroczenie. Przewidziane w takich przypadkach kary pieniężne oscylują od 601 euro do 30 tys. euro.

Zdaniem Adwokat Generalnej Hiszpanii Consuelo Castro takie sankcje nie powinny być nakładane, gdyż ustawa przewiduje je tylko w przypadku wyraźnego, indywidualnego sprzeciwu lub nieposłuszeństwa, co jej zdaniem w większości przypadków nie ma miejsca.

Według Castro niedostosowywanie się do ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia nie może być automatycznie kwalifikowane jako akt nieposłuszeństwa lub sprzeciwu wobec władzy, w związku z czym sankcjonowani obywatele mogliby składać odwołania w sądzie administracyjnym.

Jeżeli sędziowie zgodzą się z kryterium Rady Adwokackiej, sankcje będą musiały zostać zniesione. Castro podkreśliła jednak, że "jakiekolwiek naruszenie zakazu przemieszczania się w stanie zagrożenia epidemicznego jest nielegalne i karalne".

Castro wskazuje jednak, że wykroczenie niedostosowania się do tego zakazu obejmuje Ustawa o Zdrowiu Publicznym, nie Ustawa o Bezpieczeństwie Obywateli, zaś kompetencje w obszarze zdrowia należą w Hiszpanii do wspólnot autonomicznych, a nie do władzy centralnej.

Ministerstwo spraw wewnętrznych w Madrycie nie podziela opinii adwokat i nadal powołuje się na ustawę o bezpieczeństwie.

