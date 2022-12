Hiszpania: Raport: Mniej niż 16 proc. młodych obywateli może uniezależnić się od rodziców

Mniej niż 16 proc. młodych ludzi w Hiszpanii wieku od 16 do 34 lat może uniezależnić się od rodziców i wyprowadzić się z domu - wynika z raportu Obserwatorium Emancypacji Rady Młodzieży Hiszpanii (CJE), który przytacza dane z pierwszego półrocza 2022 roku.

Średnio 32 proc. młodych ludzi w UE uniezależnia się od rodziców, dwukrotnie więcej niż w Hiszpanii.

Jednym z największych problemów młodych Hiszpanów są trudności z opłaceniem mieszkania. Ceny na rynku mieszkaniowym wzrosły i obecnie młodzi ludzie muszą przeznaczyć ponad 85 proc. swoich dochodów netto na wynajem. Jedna trzecia z nich musi dzielić lokum z innymi osobami, wydając około 27 proc. dochodów na wynajęcie pokoju - prawie tyle, ile Bank Hiszpanii rekomenduje jako maksymalny wydatek na wynajem (do 30 proc. dochodów).

Rząd wprowadził bony mieszkaniowe dla młodych obywateli, ale pomoc ta dotrze tylko do 4 proc. wynajmujących, tj. do 1 proc. młodych ludzi. Trudności mieszkaniowe młodzieży powiązane są z jakością zatrudnienia. Średnie roczne zarobki tej grupy to 12,6 tys. euro, 190 euro mniej iż w roku ubiegłym. Ponadto ze względu na inflację, koszty mediów wzrosły i pochłaniają 8,5 proc. dochodów.

Zgodnie z danymi z ubiegłego roku, niespełna jedna czwarta młodych w Hiszpanii była zagrożona biedą lub wykluczeniem społecznym (23,4 proc.).

Młodzi obywatele nie mogą znaleźć pracy za godne wynagrodzenie, a jednocześnie są pozbawieni ważnych świadczeń socjalnych, jak minimalny dochód niezbędny do życia. Pond 32 proc. młodych studiuje i pracuje, a tylko 1,6 proc. ani nie studiuje ani nie pracuje - wskazano w raporcie.

Z Saragossy Grażyna Opińska