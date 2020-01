Hiszpania: Rekordowe bezrobocie wśród młodych ludzi

Bezrobocie wśród młodych ludzi poniżej 25. roku życia wynosi w Hiszpanii 32,7 procent i jest najwyższe w strefie euro. Jak poinformował Eurostat oznacza to, że jedna z trzech osób aktywnie poszukujących pracy, nie może jej znaleźć.

Najwyższe bezrobocie wśród młodych Hiszpanów jest na Wyspach Kanaryjskich, gdzie wynosi 37,4 proc.

W ciągu ostatnich miesięcy liczba młodych bezrobotnych w Hiszpanii stała się większa nawet niż w Grecji, gdyż tam bezrobocie wśród młodzieży spadło w ciągu ostatniego roku o 5,3 proc. (do 32,5 proc.), gdy w Hiszpanii jedynie o 1,5 proc. Ekonomiści twierdzą, że ta różnica między tymi krajami może się w przyszłości pogłębiać.

Liczba młodych bezrobotnych w Hiszpanii wynosi obecnie 512 tys. osób i jest o 9 tys. osób, tj. o prawie 2 proc. wyższa niż w roku poprzednim - wynika z danych udostępnionych przez Eurostat. Według ekonomistów, przyczyną takiej sytuacji jest spowolnienie gospodarcze oraz wzrost ludności aktywnej zawodowo, spowodowany m.in. porzucaniem nauki przez młodych ludzi.

Prawie 18 proc. uczniów w Hiszpanii porzuca naukę przed ukończeniem szkoły średniej, co jest najwyższym wskaźnikiem w Europie, uwidoczniającym przy tym poważny kryzys systemu szkolnictwa. Zdaniem ekspertów Banku Hiszpanii, to właśnie młodzi ludzie są najbardziej poszkodowani od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku.

W Hiszpanii głównym majątkiem własnym rodzin jest zwykle nieruchomość, najczęściej mieszkanie, które pozwala na osiągnięcie zysku w czasie boomu gospodarczego. Jednak według przeprowadzonej przez Bank Hiszpanii ankiety na temat sytuacji finansowej rodzin zasoby majątkowe młodych rodzin, w których głowa rodziny ma poniżej 35 lat, spadły o 92 proc. w latach 2011-2016.

"Żaden europejski kraj nie dopuścił do tak dramatycznej sytuacji młodych ludzi, jak to ma miejsce w Hiszpanii" - napisał dziennik "El Confidencial". "Chociaż w ciągu ostatnich lat nastąpiła pewna poprawa, to jednak stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wciąż jest wyższa o ponad 50 proc. od tej sprzed kryzysu, i to pomimo stałego wzrostu gospodarczego kraju w ciągu ostatnich 7 lat" - twierdzi gazeta.

"Bezrobocie wśród młodych ludzi stało się największym dramatem gospodarczym Hiszpanii. Istnieje całe pokolenie, które nie może zdobyć pierwszego zatrudnienia ani rozwinąć się zawodowo" - komentuje "El Confidencial".

Grażyna Opińska