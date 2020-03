Hiszpania: Rekordowe zainteresowanie mszami w TV

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w Hiszpanii doprowadziło do rekordowego zainteresowania oglądaniem mszy św. w telewizji. Oczekuje się, że wraz z dyspensą na udział w niedzielnej liturgii, wydanej przez biskupów kilku diecezji, liczba widzów będzie rosnąć.

Jak poinformowały w piątek władze katolickiej telewizji Trece, w związku z pandemią koronawirusa, w Hiszpanii w ostatnich dniach zanotowano rekordową liczbę widzów transmisji zarówno niedzielnej, jak i codziennej mszy świętej.

Ostatnia msza niedzielna transmitowana przez hiszpańską stację zgromadziła przed telewizorami blisko 190 tys., zaś emisja przeprowadzona w środę - 127 tys. widzów. Obie transmisje miały nienotowaną wcześniej oglądalność.

Z szacunków władz Trece wynika, że na przełomie lutego i marca, czyli wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Hiszpanii, oglądalność programów tej katolickiej stacji wzrosła średnio o 30 proc.

Zjawisko rekordowego zainteresowania mszami potwierdzają też publiczne radio i telewizja RTVE, a także katolickie rozgłośnie Cope oraz Radio Maria, również transmitujące niedzielną liturgię. Z kolei archidiecezja Madrytu poinformowała, że z powodu większej liczby zapytań udostępniła w serwisie YouTube codzienne transmisje mszy św. z jednego ze stołecznych kościołów.

W Hiszpanii od czwartkowego do piątkowego popołudnia liczba zgonów po zakażeniu koronawirusem wzrosła o 36 do łącznie 120. Z kolei liczba zakażeń zwiększyła się do ponad 4200.