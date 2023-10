Hiszpania: Rekordowe zainteresowanie wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym

W Hiszpanii utworzono 15 obwodów głosowania w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym - dziewięć w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego RP w Madrycie oraz sześć w okręgu Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie. Do spisu wyborców zapisała się rekordowa liczba osób - ponad 24,4 tys.

Oprócz wcześniej zapisanych osób, głosować będą też wyborcy z zaświadczeniami o prawie do głosowania - poinformowały PAP konsul w ambasadzie RP w Madrycie Justyna Tokarska oraz konsul generalna RP w Barcelonie Ilona Kałdońska.

Okręg konsularny Ambasady RP w Madrycie obejmuje następujące regiony autonomiczne Hiszpanii - Andaluzję, Księstwo Asturii, Estremadurę, Galicję, Kantabrię, Kastylię-La Manchę, Kastylię i Leon, Kraj Basków, Wspólnotę Madrytu, Murcję, Nawarrę, La Rioję, Wyspy Kanaryjskie, Ceutę oraz Melillę.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie obejmuje cztery regiony autonomiczne kraju - Katalonię, Baleary, Aragonię i Walencję. Urząd wykonuje również funkcje konsularne na terenie Andory.

W madryckim okręgu konsularnym utworzono dziewięć obwodów głosowania - trzy w Madrycie, dwa w Maladze oraz po jednym w Adeje na Teneryfie, w Las Palmas de la Gran Canaria, w Pampelunie oraz w Sewilli. Do głosowania w tych dziewięciu obwodach zarejestrowało się 11,1 tys. wyborców.

Po raz pierwszy utworzono dodatkowy obwód głosowania w Maladze. Pierwszy raz także podjęto decyzję o utworzeniu obwodu głosowania w Sewilli. Dodatkowo po raz pierwszy od 2015 r. utworzono obwód głosowania w Pampelunie - przekazała PAP konsul Tokarska.

"Należy podkreślić, że w większości obwodów głosowania spodziewamy się dodatkowej dużej liczby wyborców, którzy nie są ujęci w spisie wyborców i będą głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania" - podkreśliła szefowa polskiej placówki konsularnej w Madrycie.

W roku 2019 r. w madryckim okręgu konsularnym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP głosowało w sumie 6304 wyborców - z czego 5189 zapisanych było do spisów wyborców, a 1115 przedstawiło zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborcy oddawali głosy w siedmiu komisjach - przypomniała.

W barcelońskim okręgu konsularnym utworzono sześć obwodów głosowania - po dwa w Barcelonie i Alicante, jeden w Walencji i jeden w Palma de Mallorca - poinformowała konsul Kałdońska.

Szefowa polskiej placówki w Barcelonie podkreśliła, że po raz pierwszy utworzono dodatkowy obwód głosowania w tym mieście oraz aż dwa obwody głosowania w Alicante - w tej lokalizacji wybory odbywają się po raz pierwszy.

"Odnotowaliśmy bezprecedensową, rekordową frekwencję - do spisu wyborców w szesciu obwodach zapisało się 13 312 wyborców" - powiedziała konsul generalna RP w Barccelonie. "W celu sprawnego przeprowadzenia głosowania przy tak dużej frekwencji we wszystkich powyższych lokalizacjach powołałam obwodowe komisje wyborcze w maksymalnych 13-osobowych składach" - zaznaczyła. Jak dodała, we wszystkich komisjach odnotowano rekordową frekwencję w stosunku do roku 2019".

"We wszystkich obwodach głosowania spodziewamy się również dużej liczby wyborców, nawet kilkaset osób w każdej komisji, którzy nie są ujęci w spisie i będą głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania" - podkreśliła konsul Kałdońska.

Lokale wyborcze są otwarte dla głosujących w godzinach 7.00 - 21.00 czasu miejscowego właściwego dla siedziby danej komisji wyborczej.

Z Hiszpanii Grażyna Opińska