Hiszpania: Resort zdrowia: przypadków złej reakcji organizmu na szczepionkę jest mało

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii szacuje, że do środy w całym kraju potwierdzono 1555 przypadków niewłaściwej reakcji organizmu na szczepionkę przeciwko koronawirusowi, podała w czwartek szefowa resortu Carolina Darias, wskazując, że to “niewiele”.

"To nie są reakcje organizmu, których nauka by nie znała, i które mogłyby stać się powodem do obaw" - stwierdziła podczas czwartkowej konferencji w Madrycie Carolina Darias.

Według minister skala złych reakcji na szczepienia jest niska, "zważywszy, że do środowego wieczora w całym kraju podano 2,2 mln dawek szczepionek". Przypomniała, że pochodzą one od trzech producentów: Pfizera, Moderny i AstraZeneca.

Szefowa ministerstwa zdrowia zapowiedziała, że "już niebawem" w Hiszpanii pojawi się czwarta szczepionka przeciwko koronawirusowi, od firmy Janssen.

Darias potwierdziła, że w czwartek władze Hiszpanii odbiorą drugi ładunek szczepionek spółki AstraZeneca zawierający 228 tys. dawek. Pierwszy transport, jak przypomniała, dotarł w sobotę i liczył blisko 197 tys. dawek.

W środę resort zdrowia Hiszpanii ogłosił, że w pierwszych miesiącach szczepień produktem firmy AstraZeneca szczepione będą jedynie osoby w wieku 18-55 lat, które nie cierpią na choroby przewlekłe. "Nie wykluczamy szczepienia tym produktem również seniorów, ale na razie czekamy na wynik jednego z badań dotyczących tej szczepionki, które prowadzone są w USA" - dodała Darias.

