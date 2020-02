Hiszpania: Rośnie liczba zakażeń koronawirusem

W ostatnich godzinach liczba zakażonych koronawirusem w Hiszpanii wzrosła do 15; 12 z nich to osoby zainfekowane we Włoszech, w przypadku trzech pozostałych zakażenie nastąpiło w Hiszpanii i jego źródło jest badane - podała w czwartek hiszpańska telewizja publiczna TVE.

W czwartek potwierdzono dwa nowe przypadki w Madrycie, u osób, które nie podróżowały do "obszarów ryzyka", a także drugi przypadek w Walencji, u dziennikarza, który relacjonował mecz piłki nożnej w Mediolanie. Pierwszy zakażony w Walencji to kibic piłkarski, który powrócił z Mediolanu.

Także w czwartek w Barcelonie potwierdzono trzeci przypadek zakażenia. To 22-letnia mieszkanka Barcelony, która podróżowała do północnych Włoch. Obecnie w Katalonii pod obserwacją znajdują się 52 osoby, z którymi pierwsi pacjenci mieli kontakt.

Nowi chorzy w Madrycie mieli objawy charakterystyczne dla zapalenia płuc. Jeden z nich, starszy mężczyzna, jest w stanie ciężkim.

W drodze do Madrytu jest pięciu Hiszpanów ewakuowanych przez rząd z miasta Wuhan w Chinach. Tuż po wylądowaniu samolotu zostaną oni przewiezieni do szpitala na badania - poinformowała dyrektor ds. zdrowia we władzach wspólnoty autonomicznej Madrytu Yolanda Fuentes.

Dyrektor Ośrodka Epidemiologicznego w Madrycie Fernando Simon na konferencji prasowej w czwartek zaapelował o zachowanie spokoju. "To nie jest groźna choroba, ale też niebanalna" - powiedział. "Zakażenie następuje głównie od osób mających symptomy, ale istnieją przypadki zakażeń asymptomatycznych, co utrudnia kontrolowanie epidemii" - dodał.

"Covid-19 to choroba o potencjale pandemii. Może rozprzestrzenić się do każdego miejsca planety w rok, dwa lub trzy" - powiedział w rozmowie z TVE Juan Martinez, ekspert ds. zdrowia publicznego kolegium lekarzy CGCOM w Madrycie. Martinez powiedział, że "zamykanie szkół i ośrodków edukacyjnych dla dzieci może być skuteczne, gdyż dzieci mogą być poważnymi roznosicielami choroby". Przypomniał, że SARS wyeliminowano, stosując metody wczesnego wykrywania, i wskazał na podobieństwo SARS do nowego koronawirusa.

Choroba wywoływana przez nowego koronawirusa objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Z Saragossy Grażyna Opińska