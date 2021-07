Hiszpania: Rozbito mafię zmuszającą do nierządu kobiety z Europy Wschodniej; zatrzymano 22 osoby

Funkcjonariusze krajowej policji Hiszpanii (Policia Nacional) rozbili mafijną grupę zajmującą się od co najmniej 10 lat zmuszaniem do nierządu kobiet z Europy Wschodniej. Do piątkowego popołudnia zatrzymano 22 osoby.

Zatrzymania są efektem obławy przeprowadzonej na terenie kilku miast regionu Andaluzji, w południowej części Hiszpanii. Najwięcej członków tej zorganizowanej grupy przestępczej ujęto w miastach Marbella i Almeria.

Według komunikatu policji dotychczas uwolnionych zostało 7 kobiet pochodzących z państw Europy Wschodniej. Funkcjonariusze zarekwirowali też około 80 tys. euro należących do mafii.

Śledczy wyjaśnili, że wpadli na trop grupy przestępczej w 2019 r., kiedy w sieci pojawiły się liczne oferty pracy dla kobiet pochodzących z Europy Wschodniej. Ogłoszenia te okazały się nieprawdziwe.

W większości przypadków schemat działania grupy polegał na zwabieniu kobiet na południe Hiszpanii do pracy w gastronomii. Po przybyciu na miejsce pozbawiano je dokumentu tożsamości i zobowiązywano do pracy w charakterze striptizerek, a następnie zmuszano do prostytucji.

Z dotychczasowego śledztwa wynika, że grupa mafijna działała od ponad 10 lat, a jej przywódca czerpał korzyści z rozwijanych przez siebie spółek, które zamiast oficjalnie deklarowanego handlu, kontrolowały agencje towarzyskie.

Marcin Zatyka