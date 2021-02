Hiszpania: Rozpoczął się proces o korupcję w prawicowej Partii Ludowej

W poniedziałek rozpoczął się przed sądem w Madrycie proces związany z trwającym 27 lat nielegalnym finansowaniem centroprawicowej Partii Ludowej (PP) za pośrednictwem darowizn od firm, dawanych w zamian za intratne kontrakty publiczne w regionach rządzonych przez PP. To tylko część wielkiej afery korupcyjnej partii, która rządziła w Hiszpanii w latach 1996-2004 oraz 2011-2018.

Na lawie oskarżonych zasiadł były skarbnik PP, Luis Barcenas, który w ramach strategii obrony wyraził wolę współpracy z wymiarem sprawiedliwości. W piśmie do prokuratury, do którego miał dostęp dziennik "El Pais", Barcenas ujawnił, że "od 1982 r, istniał "zinstytucjonalizowany system finansowania PP poprzez tzw. "kasę B", która była zasilana niezgłaszanymi darowiznami od przedsiębiorców".

Barcenas miał należeć do siatki korupcyjnej, pozyskującej pieniądze od firm w zamian za korzystne decyzje w przetargach publicznych w regionach rządzonych przez PP, na długo przed objęciem funkcji skarbnika.

Poniedziałkowe zeznania mają dotyczyć sfinansowania - z wpłacanych przez biznesmenów nielegalnych pieniędzy - przebudowy głównej siedziby partii w Madrycie w latach 2007- 2008, inwestycji o wartości ok. 1,5 mln euro.

Śledztwo w tej sprawie, wszczęte na wniosek Zjednoczonej Lewicy, trwało 8 lat. Przed procesem Barcenas złożył deklaracje, które pogrążyły niemal wszystkich dawnych przywódców partyjnych oraz całą partię.

W charakterze świadków zeznania ma złożyć kilkadziesiąt osób, m. in. byli premierzy rządu z ramienia PP, Mariano Rajoy i Jose Maria Aznar, były wicepremier Rodrigo Rato, kilku byłych sekretarzy generalnych oraz ministrów. Proces potrwa przypuszczalnie do końca maja.

Były skarbnik twierdzi, że zawiadywał tajną kasą i prowadził równoległą księgowość za wiedzą i na polecenie swoich szefów, m. in. byłego premiera Mariano Rajoya. Zdaniem hiszpańskich mediów, Barcenas zdecydował się na współpracę, bo czuje się zdradzony przez partyjnych kolegów, którzy mieli mu obiecać, że wybronią go od śledztwa i nie dopuszczą do skazania jego żony, co się nie stało. Po wybuchu afery, przywódcy PP odcięli się od byłego skarbnika i działali na rzecz zniszczenia dowodów (tzw. "operacja Kitchen").

Luis Barcenas od 4 lat przebywa w więzieniu, po skazaniu na 29 lat pozbawienia wolności w innym procesie, będącym odgałęzieniem wielkiej afery korupcyjnej znanej pod nazwa "Gurtel". W trakcie dochodzenia ustalono wtedy, że część nielegalnych pieniędzy od firm trafiała za pośrednictwem skarbnika na konto PP, a część na jego prywatny rachunek w szwajcarskim banku, gdzie zgromadził ponad 48 mln euro.

Rozpoczęty w poniedziałek proces nie dotyczy jednak darowizn, które Barcenas odnotowywał i wykorzystywał do wypłat w gotówce jako dodatkowe, nie ewidencjonowane premie przywódcom partii (tzw. "papiery Barcenasa"), gdyż ta sprawa leży w gestii innego sądu.

W wyniku skandalu korupcyjnego, PP w 2019 r. przegrała wybory i przeszła do opozycji. Obecny przywódca centroprawicy, Pablo Casado odcina się od "przeszłości" i podkreśla, że obecna partia nie ma nic wspólnego z dawnymi aferami.

Z Saragossy Grażyna Opińska