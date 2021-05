Hiszpania: Rozpoczęły się wybory do parlamentu wspólnoty autonomicznej Madrytu

We wtorek rano rozpoczęły się wybory do parlamentu wspólnoty autonomicznej Madrytu. Za faworyta głosowania uchodzi ugrupowanie szefowej regionalnego rządu Isabel Diaz Ayuso, centroprawicowa Partia Ludowa (PP).

Szefowa gabinetu ogłosiła w marcu przedterminowe głosowanie po trwających kilka tygodni tarciach pomiędzy koalicjantami: PP i liberalną partią Ciudadanos (Cs). Kres współpracy obu ugrupowań w regionie madryckim położył komunikat władz Cs o porozumieniu się z socjalistami z PSOE w sprawie utworzenia rządu we wspólnocie autonomicznej Murcji, na południowym wschodzie Hiszpanii.

Jeszcze przed otwarciem 1084 lokali wyborczych mieszkańcy regionu stolicy ustawiali się licznie w kolejkach do oddania głosu. Wyborcy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek ochronnych.

Z danych władz aglomeracji Madrytu wynika, że blisko połowa z dopuszczonych do wtorkowego głosowania osób to ludność napływowa. W sumie prawo udziału we wtorkowych wyborach ma ponad 5 mln rezydentów regionu stolicy.

Według informacji hiszpańskiego MSW łącznie porządku podczas wtorkowego głosowania strzeże 8100 funkcjonariuszy różnych formacji policyjnych.

Pomimo restrykcji sanitarnych kampania przed wtorkowymi wyborami prowadzona była we wszystkich częściach wspólnoty autonomicznej Madrytu. W jej trakcie dochodziło do incydentów, szczególnie podczas wieców prawicowo-populistycznej partii Vox.

Najbardziej dramatyczny przebieg miał miting wyborczy Vox na stołecznym osiedlu Vallecas 7 kwietnia, podczas którego skrajnie lewicowi bojówkarze zaatakowali pilnującą wydarzenie policję. W zamieszkach rannych zostało około 40 osób, w większości funkcjonariuszy.

Marcin Zatyka