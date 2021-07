Hiszpania: Ruszyły całodobowe punkty szczepień w szpitalach

Służby medyczne Hiszpanii nasilają proces szczepień przeciw koronawirusowi, otwierając całodobowe punkty szczepień w szpitalach. Działają one już m.in. w aglomeracji Madrytu oraz na Wyspach Kanaryjskich.

Jak poinformowała we wtorek telewizja TVE, największy całodobowy punkt szczepień działa w madryckim szpitalu im. Isabel Zendal, gdzie przyjąć preparat przeciw Covid-19 mogą osoby powyżej 40. roku życia.

Stacja wskazała, że władze stołecznego szpitala zwiększyły od wtorku dobową liczbę podawanych dawek z 15 tys. do 22 tys., z czego ponad 2 tys. w nocy.

Według szacunków ministerstwa zdrowia Hiszpanii dotychczas krajowe służby medyczne zużyły prawie 48 mln dawek, a pełne szczepienie otrzymało już blisko 22 mln obywateli.

Tymczasem we wtorek po południu rząd wspólnoty autonomicznej Katalonii potwierdził, że doszło do poważnej awarii systemu organizacji szczepień. Odmówiono hiszpańskim mediom odpowiedzi, czy powodem paraliżu był atak hakerski. Media przypominają, że w ostatnich miesiącach dochodziło do cyberataków na infrastrukturę służb medycznych poszczególnych regionów kraju.

Rząd Katalonii potwierdził, że we wtorek z powodu wstrzymania pracy systemu organizacji szczepień liczni mieszkańcy regionu nie mogli otrzymać preparatu przeciwko Covid-19.

Marcin Zatyka