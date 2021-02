Hiszpania: Rząd Aragonii zebrał ponad 100 mln euro z podatku od spadków podczas pandemii

Lokalne władze tylko jednego z 17 autonomicznych regionów Hiszpanii, Aragonii, zebrały w ciągu roku podczas pandemii 102,7 mln euro z tytułu podatku od spadków - poinformował dziennik „ABC”.

W rozmowie z PAP w piątek sekretarz generalny Krajowej Federacji Przeciwko Podatkom od Spadków (FENCIS) i wiceprzewodniczący aragońskiego stowarzyszenia Stop Podatkom od Spadku Miguel Angel Ramos Gabilondo powiedział o skierowanej do rządu centralnego w Madrycie petycji, aby w trybie pilnym znieść to obciążenie wobec rodzin osób, które zmarły na Covid-19.

W 2020 r. wpływy do regionalnego budżetu Aragonii z tytułu podatków spadły ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią. Jednocześnie z powodu wzrostu liczby zgonów z powodu koronawirusa i pomimo wprowadzenia w ciągu ostatnich lat różnego rodzaju bonifikat i ulg, wpływy z tytułu podatków od spadku nie tylko nie zmniejszyły się, ale okazały się pewnym źródłem dochodu dla lokalnego rządu - stwierdził środowy "ABC".

"Od lat walczymy o całkowite zniesienie tego obciążenia, ale to jest podatek państwowy, chociaż ściągają go regiony autonomiczne, więc tylko Kongres Deputowanych (niższa izba parlamentu) może go zmodyfikować lub znieść"- wyjaśnił Ramos. "To oznacza długie procedury, ale teraz, w trybie natychmiastowym, zażądaliśmy zniesienia tego niemoralnego podatku w przypadku rodzin osób zmarłych na Covid-19" - dodał.

"Uważamy za sprawiedliwą pomoc rodzinom ofiar pandemii, uwalniając je od tego okrutnego i niesprawiedliwego haraczu, który praktycznie został wyeliminowany lub znacznie zredukowany w krajach rozwiniętych, ale który w Hiszpanii jest stosowany z niesłychanym okrucieństwem" - napisała FENCIS w ostatnim komunikacie.

W Hiszpanii każde nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku i nie ma całkowitego zwolnienia podatkowego nawet dla osób najbliższych dla zmarłego, jak małżonek, dzieci czy rodzeństwo. Istnieją bonifikaty, ulgi i odliczenia stosowane w poszczególnych grupach dziedziczenia, w zależności od przepisów w każdym regionie.

Jedne z najniższych podatków płaci się w regionie Madrytu, więc Hiszpanie mówią o madryckim raju podatkowym i o dyskryminacji między ludźmi w ich kraju - powiedział Ramos w rozmowie z PAP. Regionalne systemy podatkowe są skomplikowane i mogą zmieniać się co roku - dodał.

Ogólna stawka podatku od spadków w kraju wynosi od 7,65 proc. do 34 proc., a regiony autonomiczne stosują własne przepisy odnośnie stawek lub obniżenia podstaw opodatkowania. Każda wspólnota autonomiczna stosuje inne warunki, więc istnieją regiony bardziej lub mniej korzystne dla podatników.

Ramos poinformował też, że Komisja Europejska uznaje, iż systemy podatkowe należą do kompetencji poszczególnych krajów, i reaguje dopiero wtedy, gdy przepisy dotykają także obywateli innych państw unijnych, jak to było w 2011 i w 2019 r. w przypadku podatkowego dyskryminowania nierezydentów w Hiszpanii. Z tego powodu FENCIS poszukuje sojuszu z podobnymi organizacjami w UE, w krajach, gdzie podatkowe stawki od dziedziczenia są wysokie, jak Belgia czy Francja, aby wspólnie wnieść sprawę do Parlamentu Europejskiego - podkreślił.

Z Saragossy Grażyna Opińska