Hiszpania: Rząd Katalonii zrezygnował z programu zachęcającego 3-latków do masturbacji

Rząd wspólnoty autonomicznej Katalonii, na północnym zachodzie Hiszpanii, zrezygnował z prowadzenia w publicznych przedszkolach programu Coeduca't, w ramach którego zachęcano do masturbacji dzieci w wieku od 3 lat.

Rezygnacja z programu, jak podają w czwartek hiszpańskie media, to efekt krytyki ze strony ugrupowań politycznych w regionalnym parlamencie, szczególnie wobec odpowiedzialnej za kataloński resort równouprawnienia i feminizmu Tanii Verge.

Jak przypomniał dziennik "La Razon", podczas obrad katalońskiego parlamentu Monica Lora z prawicowo-populistycznej partii Vox krytykowała autorów programu Coeduca't za zachęcanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat do samogwałtu, a także do masturbowania przez maluchy innych kolegów ze swoich grup przedszkolnych.

Lora wskazywała, że w ramach rozwijanego od jesieni w katalońskich szkołach publicznych innego programu edukacyjnego, Consentim, dzieciom od 8. roku życia wyświetlane są fragmenty filmów pornograficznych.

Program Coeduca't został oprotestowany przez kilka organizacji społecznych, w tym Hiszpańską Fundację Prawników Chrześcijańskich (AEAC). Zarzuciły one rządowi Katalonii, zdominowanemu przez separatystyczną Republikańską Lewicę Katalonii (ERC), deprawowanie dzieci.

Jesienią AEAC zwróciła się do sądu najwyższego Katalonii z wnioskiem o podjęcie środków zapobiegawczych w celu wstrzymania realizacji programu Coeduca't.

Protestujące przeciwko deprawacji dzieci organizacje oraz partia Vox domagały się również dymisji regionalnego ministra ds. oświaty Josepa Gonzaleza i Cambraya.

Marcin Zatyka