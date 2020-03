Hiszpania: Rząd: liczba zgonów na koronawirusa wzrosła do 35

Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 zwiększyła się w Hiszpanii do 35, zaś zakażonych do ponad 1,6 tys. pacjentów – podało we wtorek ministerstwo zdrowia. W ciągu zaledwie doby liczba zainfekowanych osób wzrosła o około 700 przypadków.

Sześć nowych zgonów z powodu koronawirusa odnotowano w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie aglomeracji stołecznej, w Aragonii, Kraju Basków, Katalonii, a także w regionie La Rioja.

We wtorek władze Madrytu podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli, żłobków, a także uczelni wyższych. Podobne kroki podjęły w poniedziałek również władze baskijskich miast Vitoria oraz Labastida na północy Hiszpanii.

Nad ranem regionalny rząd Asturii na północy kraju poinformował o wykryciu ogniska zakażenia w jednej ze szkół w Oviedo, gdzie zainfekowanych zostało kilku nauczycieli oraz uczniów. Stan 68-letniego pracownika szkoły określany jest jako bardzo ciężki.

We wtorek przed południem Konferencja Episkopatu Hiszpanii poinformowała, że istnieje ryzyko, że podczas zorganizowanej na początku marca sesji z udziałem biskupów mogło dojść do zakażenia hierarchów przez jednego z pracowników tej instytucji. W poniedziałek badanie na obecność wirusa dało bowiem w jego przypadku wynik pozytywny.

U posła populistyczno-prawicowej partii Vox, Javiera Ortegi Smitha, potwierdzono zakażenie w związku z czym niższa izba hiszpańskiego parlamentu, Kongres Deputowanych, zawiesiła pracę na co najmniej tydzień - informuje dziennik "El Pais". W ubiegły weekend Ortega Smith wraz z innymi parlamentarzystami z tej samej partii brał udział w wiecu politycznym z tysiącami sympatyków Voxa, podczas którego ściskał ich i całował, jak pokazuje partyjne nagranie wideo.

Agencja Reutera zaznacza, że urzędnicy parlamentu nie potwierdzili jego zamknięcia.

Najwięcej zainfekowanych koronawirusem w Hiszpanii znajduje się obecnie na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, w Kraju Basków oraz w La Rioja; odpowiednio 577, 149 i 103 osoby.

W stolicy, gdzie dotychczas zmarło najwięcej, bo 17 pacjentów, ruszyły we wtorek akcje dezynfekcji wnętrz środków transportu publicznego. Autobusy, pociągi oraz wagony metra będą odkażane codziennie do odwołania.

Według szacunków władz sanitarnych Hiszpanii z ponad 1200 zakażonych 30 osób zostało wypisanych już ze szpitala.

Marcin Zatyka