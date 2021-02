Hiszpania: Rząd podważa prawo Kościoła do zarejestrowanych nieruchomości

Socjalistyczny rząd Hiszpanii premiera Pedra Sancheza sporządził listę ok. 35 tys. nieruchomości zarejestrowanych przez Kościół katolicki w latach 1998-2015. Według władz "kościelna rejestracja nieruchomości nie oznacza prawa do własności”.

Zgodnie z wtorkową decyzją rządu lista zostanie przedstawiona do dalszych prac w niższej izbie parlamentu. Dokument przewiduje dwa lata na - jak to ujęto - "poprawienie błędów i przedstawienie odwołań w tej sprawie" - poinformowało radio Cadena Ser.

W 1998 roku prawicowy rząd premiera Jose Marii Aznara umożliwił Kościołowi wpisywanie do rejestru własności, na podstawie zaświadczenia kościelnego, każdej dotąd niezarejestrowanej nieruchomości, która była w jego faktycznym posiadaniu. Według Konferencji Episkopatu Hiszpanii reforma ta położyła kres dyskryminacji Kościoła w rejestrowaniu mienia. Dzięki zmienionym przepisom Kościół zyskał prawo do wpisania do rejestru publicznego budynków, klasztorów, mieszkań, szkół, domów parafialnych, cmentarzy i posiadłości, co obecnie jest podważane przez rząd Sancheza i uważane za "nielegalne".

Sporządzenie listy nieruchomości kościelnych przez rząd ma rozpocząć proces konsultacji społecznych, aby osoby czy instytucje, które uważają, że uprzednio miały prawo do tych własności, mogły domagać się ich zwrotu. Zwłaszcza wiele samorządów od dawna żąda od Kościoła zwrotu nieruchomości, które - jak twierdzą - były własnością publiczną, a zostały zapisane jako kościelne.

Konferencja Episkopatu Hiszpanii odrzuciła oskarżenia o "nielegalną rejestrację" dóbr. Jak twierdzi, "jest to mienie zbudowane i przekazane Kościołowi na przestrzeni wieków przez lud katolicki w celu realizowania misji apostolskiej, kultu katolickiego i działalności charytatywnej". Biskupi oświadczyli, że poprzez ponad 40 tys. instytucji katolickich istniejących w Hiszpanii zostały zarejestrowane m.in. dobra otrzymane jako darowizny lub zapisane w spadku.

W opublikowanym we wtorek na stronie internetowej Episkopatu dokumencie zatytułowanym "Rejestracje kościelne - przywilej?" Kościół argumentuje, że "ma prawo do rejestrowania swojego mienia jak każda inna instytucja publiczna - społeczna, sportowa, naukowa czy akademicka".

Biskupi przypomnieli, że obowiązujący do 2015 roku system rejestracji był odpowiedzią na tzw. konfiskatę Mendizabala z XIX wieku, która pozbawiła Kościół znacznej części majątku; wystawione wówczas na sprzedaż dobra kościelne przeszły głównie w ręce burżuazji. Ponadto, od zapoczątkowania rejestru własności w 1863 roku i do 1998 roku Kościół katolicki w Hiszpanii nie mógł rejestrować swoich miejsc kultu, co było dyskryminujące - wskazali hiszpańscy hierarchowie. W dokumencie zaprzeczyli zarzutom socjalistów, jakoby rejestracja mienia kościelnego była "przywilejem frankistowskim", a "reforma Aznara z 1998 roku zwiększyła przywileje Kościoła".

Według biskupów niewiele zarejestrowanych nieruchomości jest dla Kościoła rentowna. Pomimo tego zgodnie z ostatnim raportem PricewaterhouseCoopers International oddanie tych dóbr przez Kościół do dyspozycji społeczeństwa daje gospodarce krajowej ponad 22 mld euro rocznie, czyli 2 proc. PKB. W przypadku rentownych dóbr, należących do dziedzictwa kulturowego, jak kościół i dawny meczet w Kordobie, uzyskane środki Kościół przeznacza na projekty kulturalne i społeczne, w tym pracę Caritas czy misjonarzy - napisał we wtorek portal Vozpopuli, powołując się na źródła w Episkopacie.

