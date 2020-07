Hiszpania: Rząd porozumiał się władzami regionów w sprawie walki z Covid-19

Rząd Hiszpanii porozumiał się z władzami siedemnastu wspólnot autonomicznych kraju w sprawie walki z Covid-19. Zawarte w czwartek wieczorem porozumienie przewiduje, że gabinet Pedra Sancheza będzie podejmował decyzje dotyczące zarządzania kryzysem w porozumieniu z regionalnymi rządami.

Jak poinformowało na Twitterze ministerstwo zdrowia Hiszpanii, zatwierdzony plan przewiduje, że obie strony będą musiały wyrazić zgodę w sprawie wprowadzenia przymusowej kwarantanny w określonych regionach kraju.

Od kilku tygodni niektóre rządy autonomiczne domagały się samodzielnego zarządzania kryzysem epidemicznym w swoich regionach. W poniedziałek rząd Katalonii odmówił wykonania wyroku sądu zobowiązującego władze tej wspólnoty autonomicznej do odwołania 15-dniowej kwarantanny w części prowincji Lerida.

Według hiszpańskiego resortu zdrowia w piątek najwięcej nowych przypadków zakażenia występuje w północno-wschodniej Hiszpanii, głównie w Katalonii i Aragonii. Minister zdrowia Salvador Illa przyznał, że niektóre ogniska Covid-19 "wymknęły się tam spod kontroli".

Dodatkowo w Aragonii regionalne władze podjęły w czwartek decyzję o wybiciu 93 tys. norek po wykryciu infekcji koronawirusa na terenie lokalnej hodowli tych zwierząt.

Służby sanitarne Hiszpanii szacują, że pomiędzy wtorkiem a piątkiem liczba nowych ognisk zakażeń SARS-CoV-2 wzrosła w całym kraju ze 123 do 158. Występują już one na terenie wszystkich siedemnastu wspólnot autonomicznych Hiszpanii.

W czwartek wieczorem władze Instytutu Zdrowia im. Karola III w Madrycie opublikowały prognozę zachorowań na najbliższe miesiące. Wynika z niej, że nawrotu masowych zachorowań na Covid-19 należy się spodziewać w Hiszpanii na jesieni, a kolejna fala infekcji nadejdzie wiosną 2021 roku.

Ze statystyk rządu Hiszpanii wynika, że od środy do czwartku liczba potwierdzonych zachorowań na Covid-19 wzrosła w całym kraju z 257 494 do 258 855, czyli aż o 1361 nowych przypadków. To największy od kilku tygodni dobowy wzrost infekcji.

Marcin Zatyka