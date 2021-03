Hiszpania: Rząd potwierdza, że wątpliwe partie szczepionek trafiły do policjantów

Rząd Hiszpanii Pedra Sancheza potwierdził w piątek, że partie szczepionek przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca, które mają rzekomo wywoływać zakrzepicę, zostały użyte przez policję do zaszczepienia jej funkcjonariuszy.

W piątek rano w rozmowie z rozgłośnią RNE minister zdrowia Carolina Darias poinformowała, że służby medyczne potwierdziły już, iż wadliwe partie szczepionki AstraZeneca, która w kilku krajach UE, miała doprowadzić do poważnych problemów u osób poddanym szczepieniom, trafiła już do Hiszpanii.

"Proszę o spokój i o ostrożność w tej kwestii, ponieważ (…) nadal Europejska Agencja ds. Leków nie stwierdziła bezpośredniego związku pomiędzy przyjętymi przez pacjentów szczepionkami a wystąpieniem przypadków zakrzepicy" - stwierdziła Darias.

Według źródeł w resorcie zdrowia wątpliwe jakościowo partie szczepionek zostały w ostatnich tygodniach skierowane do szczepień policjantów. Informacja ta wywołała w piątek liczne apele organizacji policyjnych i związków zawodowych.

W opublikowanym rano komunikacie kierownictwo policyjnego syndykatu SUP wezwało służby medyczne Hiszpanii do ustalenia osób, które otrzymały rzekomo wadliwe szczepionki oraz do objęcia funkcjonariuszy opieką lekarską.

Informacje o odebraniu przez Hiszpanię wątpliwej partii szczepionek AstaZeneca pojawiają dzień po deklaracjach minister Darias, która zapewniła, że jej kraj nie zamierza rezygnować z tego produktu, gdyż u żadnej z osób nie pojawiły się po szczepieniach objawy zakrzepicy.

W ostatnich dniach kilka państw UE, w tym m.in. Włochy, Dania i Austria zawiesiły tymczasowo podawanie szczepionki firmy AstraZeneca.

Marcin Zatyka