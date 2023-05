Hiszpania: Rząd przyjął program dot. częściowych gwarancji kredytowych dla młodych na zakup pierwszego mieszkania

Rząd w Madrycie zatwierdził we wtorek program objęcia gwarancjami ze strony oficjalnej instytucji finansowej ICO do 20 proc. kredytu hipotecznego zaciąganego przez rodziny z dziećmi oraz osoby do 35 roku życia na zakup pierwszego mieszkania. Premier Pedro Sanchez zapowiedział uruchomienie częściowych gwarancji kredytowych natychmiast po sformalizowaniu umowy z ICO, „tak szybko, jak to jest możliwe”.

Na konferencji prasowej we wtorek minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Raquel Sanchez oceniła liczbę potencjalnych beneficjentów programu na 50 tys.

Raquel Sanchez podkreśliła, że rządowe gwarancje części kredytu hipotecznego skierowane są do "młodych ludzi i rodzin z dziećmi, którzy chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie, są wypłacalni i mają zdolność finansową, ale nie dysponują wystarczającymi oszczędnościami, aby uiścić wstępną sumę wymaganą przez bank. ICO jest podmiotem publicznym, zaoferuje korzystniejsze warunki w celu zmobilizowania znacznej liczby przystępnych cenowo mieszkań publicznych" - dodała.

Gwarancje będą bezpłatne dla wnioskodawców, którzy będą mogli się o nie ubiegać do końca grudnia 2025 r., z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Partia współrządząca - lewicowa Podemos ostrzegła, że "gwarancje kredytów hipotecznych mogą doprowadzić do utworzenia się bańki na rynku nieruchomości, wpędzają w długi i pompują bańkę cenową". Rzecznik Podemos Pablo Echenique opowiedział się za prowadzeniem "odpowiedniej polityki mieszkaniowej".

Z Saragossy Grażyna Opińska