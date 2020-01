Hiszpania: Rząd: rozmowy ws. kryzysu w Katalonii dopiero po wyborach regionalnych

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zrezygnował w czwartek z rozpoczęcia negocjacji z szefem rządu Katalonii Quimem Torrą w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego w tym regionie. Zapowiedział, że przystąpi do nich dopiero po przedterminowych wyborach do regionalnego parlamentu.

Jak poinformował gabinet Sancheza, zmiana stanowiska premiera wynika ze środowej deklaracji Torry, który ogłosił przedterminowe wybory do katalońskiego parlamentu, którego j kadencja miała upłynąć w 2021 r.

Z zapowiedzi rządu Hiszpanii wynika, że wprawdzie do spotkania Sancheza z Torrą dojdzie 6 lutego w Barcelonie, ale szef koalicyjnego gabinetu socjalistów (PSOE) i bloku Unidas Podemos (UP) nie chce w jego trakcie podejmować ważnych dla regionu decyzji, a samo spotkanie będzie jedynie kurtuazyjne.

"Im szybciej wybory do parlamentu Katalonii się odbędą, tym szybciej zasiądziemy do stołu negocjacyjnego. (…) Tymczasem teraz oczekujemy na głosowanie Katalończyków w wyborach do regionalnego parlamentu" - poinformował w komunikacie rząd w Madrycie.

Gabinet premiera ujawnił, że spotkanie z Torrą będzie podczas dwudniowej wizyty Sancheza w Katalonii zaledwie jednym z kilku wydarzeń. Szef rządu ma m.in. odbyć spotkania z władzami Barcelony, regionalnymi przedsiębiorcami, a także odwiedzić centra badawcze i placówki oświatowe.

Ogłaszając niespodziewanie przedterminowe wybory w Katalonii, Torra nie podał ich terminu, zaznaczając, że przed rozwiązaniem parlamentu oczekiwałby od deputowanych zatwierdzenia budżetu regionalnego rządu.

Wyjaśnił, że ogłoszenie wyborów wynikało m.in. z "braku jedności" i coraz silniejszych rozbieżności między separatystycznymi ugrupowaniami, na których opiera się kataloński rząd: bloku Razem dla Katalonii (JxCat) oraz Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC). Wyraził też ubolewanie, że przewodniczący katalońskiego parlamentu Roger Torrent z ERC zatwierdził w poniedziałek decyzję prezydium izby o anulowaniu mandatu deputowanego Torry.

Decyzja o pozbawieniu Torry mandatu została podjęta przez władze parlamentu Katalonii po werdyktach hiszpańskiego Sądu Najwyższego i państwowej komisji wyborczej (JEC). Orzekły one, iż po grudniowym skazaniu premiera regionu na 1,5-roczny zakaz sprawowania urzędów publicznych nie może on dłużej zasiadać w parlamencie.

Marcin Zatyka