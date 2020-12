Hiszpania: Rząd Sancheza skierował imigrantów z Wysp Kanaryjskich do ośmiu prowincji

Rząd Pedra Sancheza wysłał nielegalnych imigrantów przybyłych w ostatnich tygodniach z Afryki na Wyspy Kanaryjskie do co najmniej do ośmiu prowincji Hiszpanii - podały w piątek m.in. syndykaty policyjne, media, a także niektóre lokalne władze.

Tego dnia Monica Oltra, wiceszefowa rządu wspólnoty autonomicznej Walencji na wschodzie Hiszpanii, potwierdziła, że w ostatnich dniach rząd Sancheza skierował do tego regionu grupy afrykańskich imigrantów. Podczas popołudniowej konferencji prasowej wyraziła dezaprobatę wobec tej procedury.

Oltra zarzuciła gabinetowi Sancheza wykraczanie poza zawarte z regionami porozumienia w sprawie przyjmowania nielegalnych imigrantów. Wskazała też na niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego pojawiające się w efekcie kierowania do wspólnot autonomicznych imigrantów, którzy nie przeszli testów na obecność koronawirusa.

W środę wydawany we wschodniej Hiszpanii dziennik "Las Provincias" ujawnił, że policja zatrzymała w Walencji 16 imigrantów, którzy dotarli z Wysp Kanaryjskich jednym z lotów pasażerskich na sfałszowanych paszportach. Dwóch z nich jest chorych na Covid-19.

Informację tę potwierdził też "El Mundo". Dziennik napisał, że paradoksem w działaniu rządu Sancheza jest nie tylko zaniechanie deklarowanego w listopadzie przez władze w Madrycie odsyłania nielegalnie docierających na Wyspy Kanaryjskie imigrantów do krajów ich pochodzenia, a "dyskretne" przerzucanie ich do innych części Hiszpanii.

Stołeczna gazeta potwierdziła już u władz regionalnych oraz w policyjnych syndykatach, że w grudniu nielegalnych imigrantów, którzy dotarli z Afryki na Wyspy Kanaryjskie, hiszpańskie służby odesłały do ośrodków w co najmniej ośmiu prowincjach: Huelvie, Alicante, Saragossie, Grenadzie, Maladze, Sewilli, Walencji, a także Asturii.

W środę burmistrz Grenady Luis Salvador potwierdził, że do miasta dotarło ponad 200 nielegalnych przybyszów z Afryki, którzy wcześniej znajdowali się w ośrodku dla imigrantów na Wyspach Kanaryjskich. Zarzucił rządowi Sancheza "nielojalność" wobec władz regionu.

Rząd Hiszpanii szacuje, że pomiędzy 1 stycznia a 30 listopada na Wyspy Kanaryjskie dotarło ponad 19,5 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki, czyli o 881 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r.

Marcin Zatyka