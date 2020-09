Hiszpania: Rząd: w szkołach powstaną ogniska infekcji, ale zajęcia muszą ruszyć

Przedstawiciele rządu Hiszpanii wezwali w środę rodziców do posyłania dzieci do szkół. Zastrzegli, że choć w placówkach oświatowych najpewniej pojawią się ogniska zakażeń koronawirusem, to lekcje w związku z obowiązkiem szkolnym muszą ruszyć.

"Miejmy świadomość, że infekcje w szkołach wystąpią i trzeba będzie z nimi walczyć. (…) Pamiętajmy jednak, że dzieci zakażają się rzadziej niż dorośli" - powiedział w środę w telewizji Antena 3 hiszpański minister zdrowia Salvador Illa.

Przypomniał, że w hiszpańskich szkołach przed zaplanowanym na 7 września początkiem roku szkolnego wdrożonych zostanie wiele procedur bezpieczeństwa. "Zajęcia z udziałem uczniów muszą ruszyć" - podkreślił Illa.

W środę również minister edukacji Isabel Celaa przypomniała o obowiązku szkolnym, wskazując, że władze oświatowe będą karać rodziców, którzy odmówią posłania swoich dzieci na zajęcia.

"Szkoła jest miejscem bezpiecznym, a zalety płynące z obecności dzieci na lekcjach przeważają nad ryzykiem ewentualnego zakażenia" - zaznaczyła Celaa, przypominając o działaniach podejmowanych przez wspólnoty autonomiczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach.

W środę rano w aglomeracji Madrytu ruszyły masowe testy na obecność koronawirusa u pracowników szkół. Łącznie zostaną one wykonane u ponad 100 tys. osób.

Marcin Zatyka