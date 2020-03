Hiszpania: Rząd wesprze rodziców dzieci niechodzących do szkoły z powodu koronawirusa

Rząd Hiszpanii zapowiedział w środę, że wesprze finansowo rodziców dzieci, które pozostały w domach po zamknięciu szkół z powodu koronawirusa. Wsparcie otrzymają rodzice, którzy z tego powodu nie mogą iść do pracy. SARS-CoV-2 spowodował już śmierć 47 osób w kraju.

Jak podkreślił w środę minister ds. przeciwdziałania wykluczeniu, zabezpieczenia społecznego i migracji Jose Luis Escriva, zapowiadane wsparcie finansowe ma charakter nadzwyczajny.

"Pomoc będzie się wiązać ze znaczącymi kosztami (dla państwa - PAP), ale w obecnej sytuacji jest to konieczne" - powiedział Escriva w wywiadzie dla radia Onda Cero.

W środę z powodu koronawirusa odwołano lekcje m.in. w aglomeracji Madrytu, w stolicy Kraju Basków - Vitorii, a także w położonym na północy kraju regionie La Rioja.

Najwięcej uczniów - ponad 1,2 mln - nie poszło do szkół w Madrycie i okolicach. W regionie zarejestrowano blisko połowę wszystkich osób zainfekowanych koronawirusem w Hiszpanii.

W środę departament zdrowia we władzach Madrytu poinformował o wzroście liczby zakażonych z 782 we wtorek do 1024 oraz o 31 zgonach, których liczba dzień wcześniej wynosiła 21.

Z szacunków władz sanitarnych Hiszpanii wynika, że do środy rano w kraju na Covid-19, chorobę wywoływaną przez wirusa, zmarło łącznie 47 pacjentów. Ostatni zgon miał miejsce w nocy z wtorku na środę w La Rioja. Całkowita liczba zakażonych w Hiszpanii jest szacowana na 1695 przypadków.

Pod względem liczby zgonów przeważa wspólnota autonomiczna Madrytu oraz Kraj Basków. W Katalonii, gdzie do wtorku po południu odnotowano 124 przypadki zakażeń, odwołane zostały wszystkie imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne z więcej niż 1000 uczestnikami. Poinformował o tym na konferencji prasowej w środę szef rządu Katalonii Quim Torra.

Od wtorkowego popołudnia ograniczono pracę hiszpańskiego parlamentu. Stało się tak po potwierdzeniu obecności koronawirusa u deputowanego prawicowo-populistycznej partii Vox Javiera Ortegi Smitha. Polityk ten w niedzielę uczestniczył w kongresie swojego ugrupowania w Madrycie; udział w wydarzeniu wzięło ok. 9 tys. osób. We wtorek wieczorem kwarantannie poddało się 51 posłów Vox.

Marcin Zatyka