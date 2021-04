Hiszpania: Rząd wyśle statek po ponad 3 tys. obywateli przebywających w Maroku

Rząd Hiszpanii poinformował w czwartek o planowanym skierowaniu do Maroka statku w celu zabrania z tego kraju ponad 3 tys. Hiszpanów, którzy utknęli tam wskutek nagłego ogłoszenia nowych przepisów przeciwepidemicznych.

Na podstawie tych przepisów rząd w Rabacie określił w poniedziałek nową grupę państw "niebezpiecznych do podróżowania" z powodu ryzyka epidemicznego i nakazał od środy zawieszenie połączeń lotniczych z tymi krajami.

Jednym z 40 państw objętych nowymi restrykcjami jest Hiszpania.

W opublikowanym komunikacie władze Maroka wyjaśniły, że włączenie Hiszpanii do grona państw objętych zakazem lotów wynika z nasilającej się w tym kraju epidemii Covid-19.

Wprawdzie granice morskie i przejścia z hiszpańskimi enklawami w Afryce Północnej, Ceutą i Melillą, są zamknięte od 13 marca 2020 roku, ale władze Maroka zgadzały się dotychczas na utrzymywanie połączeń lotniczych z Hiszpanią.

Według przedstawicieli rządu premiera Pedra Sancheza do niedzieli władze Hiszpanii wyślą po swoich obywateli w Maroku co najmniej jeden statek. Przypłynie on do portu w Tangerze i przetransportuje Hiszpanów do Algeciras.

Z informacji przedstawicieli rządu, na które powołuje się portal 20 Minutos, wynika, że w kwietniu możliwe są też dodatkowe rejsy statków, które zabiorą z Tangeru oczekujących na możliwość powrotu Hiszpanów oraz obywateli Maroka ze statusem rezydentów w Hiszpanii.

